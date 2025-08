Økonomer: Slik påvirker Trump-tollen Norge

– Det blir kanskje litt mindre internasjonal handel, litt mindre eksport fra Norge og dermed noe lavere økonomisk vekst og mindre velferd, sier økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB fredag morgen.

– Noen næringer og bedrifter kommer til å slite. Men alt i alt greier vi dette. Vi overlever, sier han.

EU og 39 andre land, inkludert Norge, får en tollsats på 15 prosent på eksport til USA. Tollsatsen betales av importøren i USA, noe som trolig vil gjøre norske varer dyrere i USA.

– Det kan være like greit

Annonse

Selv om Norge forhandler videre, påpeker sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets at vi uten en handelsavtale med USA står friere i valget av hvem vi skal investere hos, og eksempelvis kjøpe forsvarsmateriell fra.

– Det kan være like greit, ettersom løfter om investeringer og forsvarsinnkjøp, som har vært del av de avtalene som så langt er inngått, i alle fall ikke ville ha vært av det gode for Norge, sier Andreassen til NTB.

For Norges del kommer økt toll på varer inn i USA neppe til å drive prisveksten opp, siden vi, i likhet med de fleste andre, ser ut til å velge å ikke å svare på Trumps tollgrep med økt importtoll.

– For norske forbrukere vil det trolig ikke gi store konsekvenser, med mindre Norge legger toll på amerikanske varer importert fra USA, sier leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand Asset Management i en epost.

Annonse

Likt som mange andre land

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at 15 prosent nok var omtrent det vi måtte regne med.

– 10 prosent, som kun Storbritannia har fått, virker som en nedre grense som det er vanskelig å oppnå, skriver han i en epost.

Han påpeker at veldig mange land har fått 15 prosent, inkludert EU og Norge.

Annonse

– På den ene siden er det ikke bra at vi får så høy toll på varer til USA, men det virker nokså uunngåelig. På den andre siden er det godt med en avklaring nå.

Han minner om at USA ikke er et stort eksportland for Norge, men at landet likevel er viktig innenfor sjømat, petroleum og maskiner.

– Det er usikkert hvor mye denne tollen vil påvirke norsk eksport til USA, siden dette er produkter som uansett svinger mye i pris, og som ikke er så lette å erstatte med tilsvarende billigere varer fra andre land.

NHO: – Dårlig nytt

Annonse

I 2024 eksporterte Norge varer til USA for 62 milliarder kroner og importerte varer for 82,7 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at det er viktig at Norge forhandler videre med USA.

– Den amerikanske tollen er dårlig nytt for verdenshandelen og dårlig nytt for Norge og bedriftene våre, skriver Almlid i en epost til NTB.

– Det er særlig viktig at norske bedrifter ikke får dårligere betingelser i USA enn bedrifter fra andre land, sier han.

Annonse

Listhaug: – Skuffende

Høyre-leder Erna Solberg peker på at den økte tollen også vil ramme amerikanske forbrukere, og sier at hun håper at USA etter hvert vil justere kursen.

– Norge får nå betydelig høyere toll på varer vi selger til USA enn vi hadde før, uten at vi får noe igjen for det. Det vil være en dårlig avtale, så må vi avvente endelig resultat ettersom regjeringen sier de fortsatt forhandler, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen må få til en bedre avtale.

Annonse

– Det er skuffende dersom regjeringens forhandlinger med USA ikke medfører mindre enn 15 prosent toll, all den tid land som Storbritannia har fått til en avtale på 10 prosent, sier Listhaug i en epost til NTB.

(©NTB)