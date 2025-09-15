Økonomene uenige om rentekutt til uken: – Jeg har bikket over

Torsdag vil Norges Bank legge fram årets tredje pengepolitiske rapport og en ny rentebeslutning. I bankene er forventningene delte om styringsrenten vil bli stående på 4,25 prosent eller om den vil bli satt ned med.

– Norges Bank kommer til å følge opp sine planer fra juni og kutte renten med de bebudede 0,25 prosent da det ikke har vært store endringer i data sett i forhold til det Norges Bank da forventet, skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen til NTB.

Etter rentemøtet i august sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at utviklingen siden prognosen fra juni ikke hadde endret seg vesentlig. Hun sa at det var godt nytt for dem som håpet på flere rentekutt i løpet av året.

Etter det har det imidlertid kommet tall på at både lønnsveksten og BNP-veksten vært høyere enn hva sentralbanken så for seg. Også tallene for kjerneinflasjonen som kom onsdag i forrige uke, var høyere enn ventet.

Ekspert snudde

– Det er ikke sånn at de kan gjøre hva de vil i september – de må ha en grunn til å gjøre noe radikalt annerledes. Stort sett er tallene slik som ventet og da bør Norges Bank gjøre det de bebudet, nemlig å sette ned renten slik de sa i juni, utdyper Andreassen.

Men ikke alle deler Andreassens oppfatning. Leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand Asset Management har lenge ventet rentekutt, men viser til de siste inflasjonstallene og at det har tatt tid før effekten av den svake kronen har slått inn i økonomien.

– Jeg har nå bikket over til uendret, selv om jeg lenge har trodd på rentekutt i september, sier Chen til NTB.

– For det første tar det seks til ni måneder fra kronebevegelse til det materialiserer seg i inflasjonen. En tredel av totalinflasjon påvirkes av kronekurs og er importert inflasjon, sier han videre.

Sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland regner med at økt pris- og lønnsvekst vil hindre Norges Bank i å sette ned styringsrenten torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

DNB: Uendret

Heller ikke i Norges største bank DNB tror man på signalene fra juni om nok et rentekutt i september. De trodde tidligere på rentekutt, men snudde i forrige uke.

– Vi holder en knapp på at renten holdes uendret på torsdag, ettersom pris- og lønnsvekst ser ut til å være høyere enn Norges Bank forventet i juni, samtidig som veksten i norsk økonomi er høyere enn anslått, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie til NTB.

– Vi forventer at renten justeres litt videre ned, i desember og i juni neste år, men at den blir liggende på 3,75 prosent fra neste sommer, legger hun til.

Holder seg til planen

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 er derimot av samme oppfatning som Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

– Jeg tror fortsatt Norges Bank kutter i styringsrenten neste uke, og slik sett holder seg til planen. Men vi må ta inn over oss at den beslutninger er mer usikker enn den var for bare noen uker siden, sier Knudsen.

Han viser til at en reduksjon i styringsrenten allerede lå i rentebanen fra juni

– Det er noen variabler som peker både for og mot rentekutt. Arbeidsmarkedet har utviklet seg omtrent som sentralbanken så for seg, mens de siste inflasjonstallene var litt høyere enn ventet. Veksten i norsk økonomi er også i den høye enden, sier Knudsen.

– Gode utsikter

Samme uke som Norges Bank kommer med sin rentebeslutning, skjer det også mange andre ting som kan berøre økonomien. Sentralbankene i både USA og Storbritannia vil komme med sine rentebeslutninger i løpet av uka og Kina vil offentliggjøre sine nøkkeltall.

To dager før Norges Bank legger fram sin rentebeslutning vil Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag legge fram konjunkturtendensen for norsk økonomi. Det er en omfattende analyse av norsk økonomi, som også omfatter forventninger til inflasjon og rente.

– I tillegg er det en generell analyse av norsk økonomi, som er viktig for norske bedrifter og husholdninger. Jeg tror SSB vil peke på at utsiktene for norsk økonomi er ganske gode, til tross for en urolig verden, sier Kyrre M. Knudsen.