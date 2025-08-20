– Helt generelt det er nok mange ulike aldersgrupper som av ulike årsaker synes det er praktisk å forhåndsstemme. Og så er det jo slik at hvis man venter med å stemme til selve valgdagen, så må man stemme i den kommunen man har stemmerett i. Derfor kan det tenkes at en del studenter som har bostedsadresse, og dermed stemmerett, i en annen kommune enn der de studerer – har valgt å forhåndsstemme allerede.



Det sier Kjetil Vataker Johansen i Valgdirektoratet til Dagsavisen. Forhåndsstemmingen til stortingsvalget 2025 åpnet mandag 11. august.



– Over tid har det vært en økning i antall velgere som har valgt å forhåndsstemme, og den høyeste andelen kom under pandemien og stortingsvalget i 2021 – da var det 57,9 prosent som forhåndsstemte, sier Johansen.