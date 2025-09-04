Øker Oslo-støtten til solcellepaneler

Oslo kommune vil ha mer ren og lokal strømproduksjon i byen. Derfor gir de bedrifter og borettslag enda mer i håp om at flere vil ta i bruk solcellepaneler.

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, miljøbyråd Marit Vea, byrådsleder Eirik Lae Solberg og prosjektutviklingsdirektør i Entra Per Ola Ulseth feirer ny solcellestøtte med solbolle, på taket av Oslo.
Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, miljøbyråd Marit Vea, byrådsleder Eirik Lae Solberg og prosjektutviklingsdirektør i Entra Per Ola Ulseth feirer ny solcellestøtte med solbolle, på taket av Oslo.

Innenriks

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert Sist oppdatert

Fra Oslos høyeste takterrasse, på toppen av Postgirobygget, er det svimlende langt ned. Men det er også en uslåelig utsikt over Oslofjorden. 

– Og vi har mange takflater, påpeker byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V). 

Her ligger det mye ubrukt potensial, mener hun. For i Oslo bruker vi mer strøm enn vi produserer selv. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

oslo nyheter støtteordning miljøvennlig strømproduksjon innenriks fornybar energi solcellepaneler
Powered by Labrador CMS