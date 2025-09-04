Øker Oslo-støtten til solcellepaneler
Oslo kommune vil ha mer ren og lokal strømproduksjon i byen. Derfor gir de bedrifter og borettslag enda mer i håp om at flere vil ta i bruk solcellepaneler.
Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, miljøbyråd Marit Vea, byrådsleder Eirik Lae Solberg og prosjektutviklingsdirektør i Entra Per Ola Ulseth feirer ny solcellestøtte med solbolle, på taket av Oslo.
Foto: Ylva Lie Bjerke
Innenriks
Fra Oslos høyeste takterrasse, på toppen av Postgirobygget, er det svimlende langt ned. Men det er også en uslåelig utsikt over Oslofjorden.
– Og vi har mange takflater, påpeker byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V).
Her ligger det mye ubrukt potensial, mener hun. For i Oslo bruker vi mer strøm enn vi produserer selv.