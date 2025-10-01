Også den yngste av de terrordømte søstrene fra Bærum trekker anken

Begge de to søstrene fra Bærum som var dømt for deltakelse i terrorgruppa IS, har trukket sine anker. Dermed er dommene mot de to rettskraftige. Ane Hem / NTB

– Selv om det opprinnelig var et ønske om å prøve skyldspørsmålet, har hensynet til den betydelige belastningen en ny rettsrunde ville medført for henne og barna, vært avgjørende. Klienten ønsker nå å se fremover og legge saken bak seg, skriver forsvarerne Hilde Firman Fjellså og Aicha Selhi i en pressemelding.

Kvinnen var dømt til to års fengsel for deltakelse i en terrororganisasjon, hvorav ett år ble gjort betinget.

Satt av 25 dager

Ankeforhandlingen i lagmannsretten mot de to søstrene skulle starte 7. oktober. Det var satt av 25 dager til behandlingen av saken.

Den andre søsteren trakk sin anke tirsdag, og dommene mot de to er dermed rettskraftige. Hun var dømt til fire års fengsel.

– Vi er godt fornøyd med det. Vi mener at tingrettens dom er riktig, sier statsadvokat Marit Formo til NTB.

I en straffesak kan den som har fremmet anken, trekke den tilbake når som helst før ankeforhandlingen har begynt.

– Det er sånn systemet er, så det er helt uproblematisk, sier Formo.

Sluttet seg til IS

Søstrene dro til Syria i 2013 og er dømt for mangeårig deltakelse i en terrororganisasjon siden de aktivt sluttet seg til islamistgruppen IS, ifølge retten. I Syria giftet de seg og fikk barn.

Begge søstrene har forklart om en periode med tiltakende islamsk radikalisering hjemme i Norge, hvor de først koblet seg til den omdiskuterte Islam Net, før de gikk videre og ble kjent med flere av de sentrale medlemmene i salafistgruppen Profetens Ummah.

Begge de to søstrene kom tilbake til Norge i slutten av mars 2023. De hadde da med seg barna de hadde født under oppholdet. De har hele tiden nektet straffskyld og sagt at de dro til Syria for å drive hjelpearbeid.