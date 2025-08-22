Oddsen har fortsatt trua på Ap tross borgerlig flertall på målingene



Siden Stortingsvalget i 1921, som forøvrig var det første valget i Norge som ble avholdt som forholdstallsvalg, har Arbeiderpartiet ved hvert stortingsvalg fått flest stemmer, flest mandater og høyest oppslutning. I 1921 var det Høyre som var det største partiet, og på de fleste målingene inn i valgåret 2025 knivet Høyre med Fremskrittspartiet om å bli det største partiet ved årets valg.

Fra desember 2021 og fram til februar 2025 var ikke Arbeiderpartiet det største partiet på meningsmålingene en eneste gang, og i mars 2023 var Høyre nesten dobbelt så store som Ap. Alt det snudde ganske kraftig da Jens Stoltenberg ble offentliggjort som ny finansminister i starten av februar. Fra januar til mars i år gikk Ap opp over ti prosentpoeng, og har vært det største partiet siden på like under 30 prosent på snittmålingene til Poll of Polls.

Onsdag publiserte Dagsavisen og FriFagbevegelse en meningsmåling som ga borgerlig flertall, og som plasserte Arbeiderpartiet på 24,8 prosent. Det gjorde at kommentator Kjell Werner stilte spørsmålet om Jens-effekten bare var et blaff.

– Basert på de siste målingene, som alle plasserer Arbeiderpartiet på 24,8 prosent, kan det jo tyde på at Ap toppet formen for tidlig. Et sånt valgresultat vil jo være det dårligste for partiet siden 1945, så dette blir et veldig spennende valg, sier Johan Giertsen til Dagsavisen.

– Setter ikke hus og hjem på noe

Han er en av to initiativtakere som står bak nettstedet pollofpolls.no, som driver med beregninger av antatt nasjonalt valgresultat, basert på publiserte meningsmålinger.

– Hvis Ap fortsetter å sige nedover, mens Høyre nå har nådd bunnen og klatrer oppover, er det klart at det vil ha mye å si for valgresultatet. Men de svarene har ikke vi, og hva som skjer i morgen kan ikke vi svare på. Vi driver ikke med spådommer, men publiserer snitt av målinger som er publisert, så det eneste jeg spår er at jeg ikke kommer til å sette hus og hjem på noe som helst i dette valget, sier Giertsen og ler.

Ifølge nettstedet har seks av åtte landsmålinger i august gitt rødgrønt flertall, mens to har gitt borgerlig flertall. Likevel gir snittet av målingene borgerlig flertall så langt i august.

– Rødgrønn side gikk inn i august med en ledelse etter målingene i juni og juli. En viss rødgrønn nedkjøling og vekst for KrF+MDG har ført til at blokkstillingen og regjeringsspørsmålet er blitt en promille-kamp rundt sperregrensen, skriver Giertsen i sin oppsummering som ble publisert onsdag.



Sylvi i vinden

Også på oddsmarkedet har sannsynligheten for at Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister stupt etter de siste dagers målinger. Der han på det internasjonale oddsmarkedet Polymarket ble gitt 89 prosents sjanse for å bli statsminister 1. august, har den sannsynligheten dalt til 56 prosent fredag. Onsdag kom det ut en måling fra Respons Analyse, for VG, Aftenposten og Bergens Tidene, der Støre slår Høyre-leder Erna Solberg 45–38 og Frp-leder Sylvi Listhaug 56–32.

På oddsmarkedet har Sylvi Listhaug gått fra 8 til 22 prosents sannsynlighet for å bli statsminister siden 1. august, men enda mer interessant har Erna Solberg økt fra 3,2 prosent 1. august til 20 prosents sannsynlighet for å bli statsminister 20 dager senere.

Når det kommer til selve valget har ikke Polymarket odds på hvem som vinner, men hvem som blir det største partiet. Der har Arbeiderpartiet fortsatt veldig god odds for å bli det største partiet nok en gang. Oddsen for at Ap blir det største partiet gått opp fra 61 prosent i april, til 80 prosent i skrivende stund. Det er en liten nedgang fra 89 prosent på det høyeste, men hvis du setter 100 dollar (1018 kroner) på Ap-seier, vinner du 125 dollar (1273 kroner), som er en fortjeneste på 255 kroner.

En studie som ble publisert i mars 2025, viste at Polymarket kunne vise til 90 prosents treffsikkerhet en måned før den aktuelle hendelsen finner sted og det øker til 94 prosents treffsikkerhet i timene før den aktuelle hendelse skjer. Ved det amerikanske presidentvalget i fjor høst hadde oddsmarkedet hele tiden mye høyere tro på at Donald Trump skulle vinne enn det meningsmålingene og analytikerne hadde.

– Jeg har aldri spilt på noe som helst, så jeg er ikke riktig mann å snakke om når det gjelder odds, men jeg har aldri hørt om et lignende oddsmarked som de har i USA. Der er det store greier, med høyt kompetente folk som analyserer og spår valget, sier Giertsen.



– Langt vanskeligere å spå

Etter valget skrev CNN at de fleste meningsmålingene viste dødt løp mellom Kamala Harris og Donald Trump, mens Polymarket dagen før valget hadde Trump på 58 prosent mot Harris' 42 prosent. Det endte opp med å bli mye nærmere sannheten, da Trump vant valget med 2,3 millioner stemmer og en ganske overlegen margin i antallet valgmannsstemmer.

Giertsen tror det er langt vanskeligere å bruke oddsmarkedet for å spå utfallet i det norske valget, fordi det er så mange flere ukjente variabler i spill i Norge.

– I USA står valget mellom to partier. Det er riktignok 50 stater, men det er stort sett bare de samme to partiene folk stemmer på i hver stat. Det gjør valget mer oversiktlig, mens det er mye vanskeligere å spå i Norge. Her er det 19 valgdistrikter med ni partier som stiller til valg og i Finnmark er det ti på grunn av partiet Pasientfokus. I tillegg til utjevningsmandater, direktemandater, en sperregrense og et valgsystem som gjør det mye vanskeligere for et oddsmarked å beregne, forteller Giertsen.