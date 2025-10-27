Odd Martinsen er død: – En fantastisk skipersonlighet

Familien til Martinsen opplyser til NRK at den tidligere langrennsløperen døde mandag.

– For mange som er glad i langrenn, meg inkludert, var han et forbilde som vi minnes med takknemlighet, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi minnes en fantastisk skipersonlighet. Det er med stor sorg Ski-Norge mottar budskapet om Stafett-Martins bortgang. De uforglemmelige åpningsetappene hans huskes den dag i dag av mange, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til skiforbundets nettsider.

Oslo1968: Langrennsløper Odd Martinsen i Holmenkollen. Holmenkollbakken og publikum i bakgrunnen. Foto: Arild Hordnes/NTB

– Skisporten har mye å takke Odd Martinsen for. Ikke bare var han en fremragende skiløper, men han hadde også verv i FIS (Det internasjonale ski- og snowboardforbundet) og bidro stort i sin lokale klubb Nittedal. I tillegg hadde han stor suksess i næringslivet med import av skiutstyr. Vi lyser fred over Odd Martinsens minne, sier Dyrhaug videre.

Annonse

«Stafett-Martin»

Pål Tyldum er nå det eneste gjenlevende medlemmet av stafettlaget som tok OL-gullet i Grenoble i 1968. De to andre utøverne var Harald Grønningen og Ole Ellefsæter.

Odd Martinsen sammen med datteren Bente Skari på Beitostølen i 2000. Foto: Lise Åserud/NTB

Kallenavnet «Stafett-Martin» fikk Martinsen for sine stafettegenskaper. Han var kjent for sin høye toppfart i sporet og ble av den grunn oftest plassert på førsteetappene på det norske stafettlaget. Under stafettene i 1966 (VM i Oslo) og 1968 (OL i Grenoble) sprengte han feltet på startetappene i stafetten. Begge endte med norsk gull.

I tillegg til å være en stafett-ekspert var Martinsen også en solid individuell utøver. I de to nevnte mesterskapene tok han også VM-bronse på 15 kilometeren i Oslo og OL-sølv på 30 km i Grenoble. I tillegg tok han sølv og bronse under VM i 1970 (15 km og 30 km), og kan i stafett-samlingen også plusse på VM-bronse (1974) og OL-sølv (1976).

Annonse

– Markant profil

Til tross for stor suksess i internasjonale renn ble det aldri noen individuelle OL- eller VM-gull. Men det ergret han seg aldri over, fortalte Martinsen til Vårt Land i 2015.

– De konkurransene var over da jeg gikk i mål, og jeg aksepterte straks at andre hadde vært bedre. Selve opplevelsen, før og under løpet, var viktigst, sa Martinsen da.

– Odd har vært en markant profil både i Norge og internasjonalt. Først som løper og en del av den legendariske gullkvartetten i Holmenkollen i 1966. Han har satt sitt preg på langrenn, sier langrennsekspert Torgeir Bjørn til NRK.