Obama ut mot Trump-administrasjonen

Tidligere president i USA Barack Obama kom torsdag med et sjeldent angrep mot Trump-administrasjonen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Etter å ha klaget over kanselleringskultur i flere år, så tar den nåværende administrasjonen det til et nytt og farlig nivå ved å rutinemessig true med rettslige skritt mot medier, med mindre de gir munnkurv eller sparker journalister og kommentatorer de ikke liker, skriver Obama.

Uttalelsen kommer etter at komikeren Jimmy Kimmels populære talkshow ble tatt av lufta etter at han kommenterte de politiske reaksjonene i USA etter drapet på høyreaktivisten Charlie Kirk.

– Dette er nøyaktig den typen press som det første grunnlovstillegget var utformet for å hindre. Og medieselskaper må begynne å stå opp mot det, snarere enn å bukke under for det, skriver presidenten.

USAs første grunnlovstillegg slår fast flere grunnleggende rettigheter, blant annet ytringsfriheten, pressefriheten og religionsfriheten.