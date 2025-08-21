Nytt tilbud gjør det enklere å ta abort

Mandag startet Sex og samfunn et nytt aborttilbud, som vil gjøre det enklere å ta abort. 

Mandag åpnet ett nytt tilbud for medikamentell abort ved klinikken Sex og samfunn i Oslo.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert Sist oppdatert

I desember 2024 vedtok Stortinget ny abortlov, og den nye loven åpner opp for at abort også kan skje utenfor sykehus. 

Som første aktør ut tilbyr Sex og samfunn medikamentell abort ved sin klinikk i Oslo. Tilbudet startet 18. august.

– Vi opplever stor pågang og det er helt tydelig at det er et stort behov der ute, sier Anneli Rønes, leder for kommunikasjon og politikk i Sex og samfunn til Dagsavisen. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

innenriks abortlov abort primærhelsetjenesten medikamentell abort sex og samfunn nyheter
Powered by Labrador CMS