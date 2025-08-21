Nytt tilbud gjør det enklere å ta abort

Mandag åpnet ett nytt tilbud for medikamentell abort ved klinikken Sex og samfunn i Oslo. Foto: Charlie Riedel

I desember 2024 vedtok Stortinget ny abortlov, og den nye loven åpner opp for at abort også kan skje utenfor sykehus.

Som første aktør ut tilbyr Sex og samfunn medikamentell abort ved sin klinikk i Oslo. Tilbudet startet 18. august.

– Vi opplever stor pågang og det er helt tydelig at det er et stort behov der ute, sier Anneli Rønes, leder for kommunikasjon og politikk i Sex og samfunn til Dagsavisen.