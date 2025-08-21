Nytt tilbud gjør det enklere å ta abort
Mandag startet Sex og samfunn et nytt aborttilbud, som vil gjøre det enklere å ta abort.
Mandag åpnet ett nytt tilbud for medikamentell abort ved klinikken Sex og samfunn i Oslo.
Foto: Charlie Riedel
Innenriks
I desember 2024 vedtok
Stortinget ny abortlov, og den nye loven åpner opp for at abort også kan skje
utenfor sykehus.
Som første aktør ut tilbyr Sex og samfunn medikamentell abort
ved sin klinikk i Oslo. Tilbudet startet 18. august.
– Vi opplever stor pågang og det er helt tydelig at det er et stort
behov der ute, sier Anneli
Rønes, leder for kommunikasjon og politikk i Sex og samfunn til Dagsavisen.