Nytt prorussisk parti ekskludert fra valget i Moldova

Flagg henger på fasaden av regjeringsbygningene i Chisinau i Moldova fredag. Søndag er det valg i landet. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Partiet Stor-Moldova (Moldova Mare) stenges ute på grunn av mistanker om ulovlig finansiering, opplyser valgmyndighetene lørdag, dagen før valget skal finne sted.

Stor-Moldovas leder Victoria Furtuna omtaler valgmyndighetenes beslutning som ensidig og sier at den vil ankes. Valgmyndigheten mistenker også partiet for å ha tilbudt velgere penger for å påvirke valgutfallet.

Partiet er det andre prorussiske partiet som utestenges bare dager før velgerne går til urnene i det som blir beskrevet som et skjebnevalg for landet.

Funn gjort av politiet, sikkerhetsmyndigheter og etterretningstjenester tyder på at partiet er ulovlig finansiert og mottar midler fra utlandet, ifølge valgkommisjonen i Moldova.

Dagens regjering i Moldova har jobbet for EU-medlemskap og tilnærming til Vesten, men utfordres av prorussiske krefter.

Peker på Russland

Moldovas president Maia Sandu har nylig advart om russisk manipulering av valget.

– Russiske myndigheter bruker flere hundre millioner dollar på å kjøpe seg hundretusener av stemmer på begge sider av elva Dnestr og i utlandet, sa Sandu i et videoklipp i sosiale medier.

Dnestr renner nord-sør gjennom det østeuropeiske landet Moldova og utgjør grensen til utbryterrepublikken Transnistria i øst. Moldova ligger inneklemt mellom Ukraina og Romania uten tilgang til Svartehavet.

Stor-Moldova anses som etterfølgeren til et tidligere forbudt parti ledet av den prorussiske forretningsmannen Ilan Shor.

Han har helt åpent tilbudt moldovere 30.000 kroner i måneden for å delta i protester mot regjeringen. Shor bor i Russland og ble russisk statsborger i 2024. Både EU og USA har innført sanksjoner mot ham.

Skjebnevalg i vente

Valget kan bli utfordrende for regjeringspartiet PAS. De seneste meningsmålingene tyder på at partiet kan miste sitt rene flertall, noe som betyr at det må samarbeide med andre partier for å kunne styre videre.

Regjeringen mener det er russisk desinformasjon som har bidratt til å undergrave tilliten til landets provestlige krefter for å sabotere Moldovas forsøk på å bli medlem av EU. Sandu har beskrevet valget som det viktigste for landet noen gang.

– I dag forteller jeg dere med største alvor at vår suverenitet, uavhengighet, territorielle integritet og europeiske framtid står på spill, sa Sandu denne uka.

Russland avviser på sin side at de blander seg inn i Moldovas indre anliggender og anklager regjeringen i Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.