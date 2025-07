Nytt isfunn kan avsløre framtidens klima

Europeiske forskere har boret 2800 meter ned i isen på Øst-Antarktis for å hente opp 1,5 millioner år gammel is. Iskjernene ble hentet opp ved Little Dome C, et høytliggende område kjent for å bevare svært gammel is.

Nå er prøvene av iskjernen ankommet labratoriet British Antarctic Survey (BAS) i Cambridge, Storbritannia. Her skal de britiske forskernee gjøre grundige analyser, som del av det internasjonale forskningsprosjektet Beyond EPICA – Oldest Ice.

– Isen vil gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom CO 2 i lufta og klimaet i en periode vi vet lite om fra før. Det vil gi viktig bakgrunn for å forstå framtidige klimaendringer, sier Dr. Liz Thomas, leder for iskjerne-teamet ved BAS, i pressemeldingen deres.

Viktig kunnskap

Annonse

Inni iskjernene finner man luftbobler, som fungerer som små tidskapsler.

Disse bevarer spor av hvordan atmosfæren var da isen ble dannet, inkludert temperatur, nivåer av drivhusgasser og kjemiske stoffer.

Fram til nå har den eldste isen forskere har hatt tilgang til vært 800.000 år gammel. Sammen med prøver fra havbunnen har isen gitt oss viktig kunnskap om jordas klima gjennom tidene.

Mulig speilbilde av framtiden

Annonse

Med den nye isen kan forskerne for første gang se nesten dobbelt så langt tilbake.

Ifølge Dr. Liz Thomas er nettopp perioden før én million år siden særlig interessant:

– Det finnes tegn til at isbreene den gang var mindre, havnivåene høyere og CO2-nivåene omtrent som i dag. Det gjør denne perioden til et mulig speilbilde av framtiden vår, sier hun til Reuters-podcasten World News Update.

Analysene gjøres blant annet med en metode der isen smeltes sakte, slik at forskerne kan følge med på hva slags stoffer og gasser som kommer frem lag for lag.