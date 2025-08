Nye tiltak og tøffere kamp mot sosial dumping og a-krim

– For å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet trengs det innsats på flere fronter: Derfor annonserer vi også at vi i statsbudsjettet for 2026 kommer til å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner og støtten til Fair Play Bygg Norge med to millioner, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil dessuten styrke det organiserte arbeidslivet, og rettighetene til de som jobber gjennom digitale plattformer, sikre bedre deling av informasjon mellom etatene og vil vurdere straffebestemmelsen om lønnstyveri bør endres.

100 millioner til Arbeidstilsynet

Siden 2022 har regjeringen styrket Arbeidstilsynet med 90 millioner kroner, og gjennomført omfattende tiltak i tråd med handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, opplyser regjeringen. Nå styrkes dette med ytterligere 10 millioner kroner, slik at det blir 100 millioner kroner totalt.

Den nye planen som ble lansert fredag, skal bidra til å skjerpe innsatsen ytterligere.

Støtten til Fair Play Bygg vil i 2026 bli på totalt 6 millioner kroner.

Flere av tiltakene i handlingsplanen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping retter seg mot utenlandske arbeidstakere og andre i særlig sårbare posisjoner.

Ti nye tiltak

Handlingsplanen kommer med ti helt nye tiltak, og sju tiltak med forsterket innsats, noen av dem er:

* Styrke arbeidstakers rettigheter ved arbeid for digitale plattformer

* Foreslår endringer i utlendingsregelverket for å hindre utnyttelse av utenlandske arbeidstakere

* Utvide og skjerpe straffebestemmelsen i utlendingsloven for utilbørlig utnytting av utlendinger i arbeids- og boforhold

* Styrke og videreutvikle det tverretatlige samarbeidet, styrke mulighetene til å dele informasjon og sikre at det er en god balanse mellom operativt arbeid og etterretning og kunnskapsbygging

* Tiltak mot lønnstyveri – evaluere straffebestemmelsen

Få dommer for lønnstyveri

Lønnstyveri skjer når arbeidsgivere beriker seg av arbeidstakeres lønn og godtgjøring, som ved å betale ut for lav lønn, ikke betale overtid eller forfalske timelister. Siden 2022 er det avsagt få dommer for lønnstyveri.

– Det er grunn for å se om loven fungerer etter hensikten med bekjempe lønnstyveri og gi bistand til de som blir utsatt for dette. Hvis loven ikke fungerer, bør den justeres, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap).

Arbeidsministeren understreker at «alle arbeidstakere skal ha et godt vern».

– Vi må gjøre mer for å stanse de useriøse og kriminelle som utnytter folk på jobben. Ulike deler av samfunnet må samarbeide, og med denne planen skal det bli vanskeligere for kriminelle å unytte smutthull og omgå regelverket som er ment å beskytte arbeidstakere, sier Brenna.

