Nye sykehus med enerom – men her deles rom ti år etter åpning

Pasientrommene i nye norske sykehus er bygget for én pasient. Det gir bedre smittevern, privatliv og arbeidsforhold for ansatte. Likevel brukes flere enerom fortsatt som dobbeltrom når kapasiteten sprekker. FOTO: Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold Kalnes ble omtalt som Norges nye «supersykehus» da det åpnet i 2015 - med 85.000 kvadratmeter og en prislapp på seks milliarder kroner. Samlokalisering i behandlingen av fysiske sykdommer og psykisk helsevern var banebrytende.

Ikke minst var målet at alle pasienter skulle ha enerom. Med mål om å gi bedre smittevern, personvern og mer privatliv. Ti år senere deler fortsatt pasienter rom. På grunn av at økende pasienttilstrømning medførte kapasitetsproblemer for sykehuset, fikk Kalnes i august 2023 dispensasjon med årlige krav, til å bruke 50 enerom som dobbeltrom.

– Det har ikke vært mulig å omdisponere rom utover det som allerede er gjort, og med større pågang enn sykehuset har kapasitet til, må enkelte rom benyttes av to pasienter.