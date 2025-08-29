Nye ledighetstall: – Støtter opp om rentekutt
Tall fra Nav viser at det ble flere helt arbeidsledige i august. Det støtter opp om et rentekutt i september, mener sjeføkonom.
– Ledigheten er på linje med Norges Bank sitt anslag. Det betyr at dagens tall støtter opp under et rentekutt i september. Jeg vil si at det nå er 70–80 prosent sjanse for kutt i september, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
Fredag kom Nav med nye tall som viser at 64.700 personer er registrert som helt arbeidsledige hos Nav ved utgangen av august.
De utgjør nå 2,2 prosent av arbeidsstyrken.
– Lave tall
Justert for normale sesongvariasjoner er det 800 flere helt ledige enn forrige måned.
– Vi skal glede oss over lav arbeidsledighet og et godt arbeidsmarked. Særlig i lys av de siste årene, der det har vært mye bekymring og folk har vært usikre for privatøkonomien. Da er det hyggelig å registrere nok en måned der ledigheten holder seg lav og folk er i jobb, sier Knudsen.
Også Nav-direktør Hans Christian Holte mener at arbeidsledigheten er lav.
– Økningen er litt større enn snittet så langt i 2025. Arbeidsledigheten er likevel på et lavt nivå, og det utlyses mange jobber, sier Holte i en pressemelding fra Nav.
Han får støtte fra arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).
– Tallene fra Nav i dag viser at arbeidsledigheten fortsatt holder seg lav, og det utlyses fortsatt mange nye stillinger. Siden 2021 er 162.000 flere i arbeid. Det er solide jobbtall og viser at vi har klart å holde folk i jobb i en periode med lav økonomisk vekst, høy inflasjon og høye renter. Det gir trygghet for norsk økonomi og for den enkelte, mener hun.
95.200 arbeidssøkere
I tillegg til de som er helt ledige, opplyser Nav at det ved utgangen av august er:
* 20.400 delvis ledige
* 10.100 arbeidssøkere på tiltak
– Totalt var det dermed 95.200 registrerte arbeidssøkere hos Nav i august. De utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav.
Ledigheten ved månedsskiftet er høyest innenfor barne- og ungdomsarbeid, mens den laveste ledigheten er innenfor akademiske yrker.