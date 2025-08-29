– Ledigheten er på linje med Norges Bank sitt anslag. Det betyr at dagens tall støtter opp under et rentekutt i september. Jeg vil si at det nå er 70–80 prosent sjanse for kutt i september, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

Fredag kom Nav med nye tall som viser at 64.700 personer er registrert som helt arbeidsledige hos Nav ved utgangen av august.

De utgjør nå 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Lave tall

Justert for normale sesongvariasjoner er det 800 flere helt ledige enn forrige måned.

– Vi skal glede oss over lav arbeidsledighet og et godt arbeidsmarked. Særlig i lys av de siste årene, der det har vært mye bekymring og folk har vært usikre for privatøkonomien. Da er det hyggelig å registrere nok en måned der ledigheten holder seg lav og folk er i jobb, sier Knudsen.

Også Nav-direktør Hans Christian Holte mener at arbeidsledigheten er lav.

– Økningen er litt større enn snittet så langt i 2025. Arbeidsledigheten er likevel på et lavt nivå, og det utlyses mange jobber, sier Holte i en pressemelding fra Nav.

Han får støtte fra arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Tallene fra Nav i dag viser at arbeidsledigheten fortsatt holder seg lav, og det utlyses fortsatt mange nye stillinger. Siden 2021 er 162.000 flere i arbeid. Det er solide jobbtall og viser at vi har klart å holde folk i jobb i en periode med lav økonomisk vekst, høy inflasjon og høye renter. Det gir trygghet for norsk økonomi og for den enkelte, mener hun.

95.200 arbeidssøkere

I tillegg til de som er helt ledige, opplyser Nav at det ved utgangen av august er:

* 20.400 delvis ledige

* 10.100 arbeidssøkere på tiltak

– Totalt var det dermed 95.200 registrerte arbeidssøkere hos Nav i august. De utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav.

Ledigheten ved månedsskiftet er høyest innenfor barne- og ungdomsarbeid, mens den laveste ledigheten er innenfor akademiske yrker.