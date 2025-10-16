Nye krav til elsparkesykler i Oslo: – Noen brukere vil oppleve det som negativt

– Vi har fått en ganske klar marsjordre om at vi er nødt til å komme med konkrete tiltak som reduserer antall ulykker, sier kommunikasjonssjef i Voi, Øystein Rikheim Sundelin, til VG.

Ordren kom fra byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), som kalte inn både Voi, Ryde og Bolt til et møte torsdag.

Ifølge Sundelin framsatte Vea en rekke krav til endringer, blant annet redusert topphastighet og akselerasjon, teknologi som gjør at det ikke går an å kjøre to personer på én sparkesykkel, og teknologi som forhindrer kjøring på fortau.

– Kan oppleves negativt

– Noen brukere vil oppleve det som negativt, men det må vi svelge alle sammen og finne ordninger som gjør at flest mulig vil oppleve det som positivt, sier han.

Han mener at enkelte krav kan bli vanskelig å gjennomføre.

Det er Bolt, Ryde og Voi som tilbyr elsparkesykler for utleie i Oslo. Dersom de ikke gjennomfører kravene, kan konsekvensen bli å redusere antall elsparkesykler.

– Det er helt valgfritt for en by å ha elsparkesykler. I ytterste konsekvens kan Oslo bestemme at det vil vi ha vesentlig mindre av eller ikke i det hele tatt, sier Vea.

Byrådet besluttet i fjor å doble antall elsparkesykler som er tilgjengelig for utleie. I april i år ble antallet økt fra 8000 til 16.000. Siden den gang har antall ulykker økt kraftig.

Ap: – Uforsvarlig

Gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, Marthe Scharning Lund, reagerer på byrådets håndtering av elsparkesyklene.

Hun understreker at partiet ønsker at elsparkesykler skal være tilgjengelig, men mener at de må reguleres langt bedre enn i dag.

– Skadetallene har økt dramatisk etter at Høyre-byrådet valgte å doble antallet elsparkesykler i Oslo. Vi gikk da fra kontroll til kaos. Siden den gang har de fraskrevet seg alt ansvar og fremstått totalt handlingslammet, sier hun.

Lund mener det er på høy tid at byrådet kommer på banen, men mener at de må redusere antallet elsparkesykler. Hun mener også at det er uforsvarlig at de legger ansvaret over på de kommersielle selskapene.