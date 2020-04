Nye koronaregler: – Bra for små arrangører, men ikke for store

Norske kulturarrangører reagerer med blandede følelser på regjeringens nye smittevernregler for samlinger. Inntil 50 personer kan nå samles med minst en meters avstand, med et håp om at 200 kan samles etter 15. juni, ifølge helseminister Bent Høie på regjeringens daglige pressekonferanse.

For lite med 50

– For frivilligheten og for små arrangører rundt om i landet som ivrer etter å komme i gang, vil det være av stor verdi å kunne få handlingsrom til å arrangere noe igjen. Særlig hvis det blir lov med 200, da begynner det å hjelpe. Så dette er toppnyheter for dem! sier daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører til Dagsavisen. Østerdal ser for seg at regjeringens nye regler kan åpne for intimkonserter, klubbkonserter og frivillige, mindre arrangementer. Hun representerer ellers over 400 festivaler, spillesteder og konsertarrangører landet rundt, og er nå mest bekymret for de store i bransjen.

– For de store i bransjen, og da særlig næringsaktørene, vil ikke så små arrangementer kunne bære seg økonomisk. Heller ikke om det blir inntil 200 etter 15. juni. Dette er ikke nok til å sette bransjen i gang igjen, sier Østerdal.

Ikke kino og film med 50

Også organisasjonen Virke er skeptisk til de nye koranarestriksjonene, selv om regjeringen nå løsner på dem:

– Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å gjennomføre arrangementer med inntil 50 personer, som kinovisninger, konserter og teater, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en pressemelding.

Kravet om en meters avstand vil også gjøre det umulig å drive film- og TV-innspillinger, mener han.

Litt lysere nå

Men Østerdal i Norske Konsertarrangører understreker at verden tross alt ser litt lysere ut nå, enn i de første mørke ukene etter nedstengingen 12. mars. Norge er tross alt i ferd med å åpne seg igjen. Kanskje blir det altså mulig med en samling på inntil 200 personer fra 15. juni. Men fra før er det kjent at alle arrangementer og festivaler med over 500 deltakere er forbudt fram til 1. september.

– Det er lett å bli begeistret ved tanken på å kunne arrangere ting igjen, men det er flere strukturelle forhold i bransjen som gjør det veldig vanskelig å skulle starte opp igjen «bare litt», sier hun, og minner om at regjeringens kompensasjonsordning for kulturarrangører går ut 30. april.

– Vi vet ingenting om hva som skjer fra 1. mai og fram til 1. september, sier Østerdal, som med uro har merket seg kulturminister Abid Rajas nylige uttalelse om at han vil ha mer kultur for pengene.

– Vi gir de store kulturinstitusjonene 5,5 milliarder kroner i året. Ut av de midlene bør vi få vesentlige mengder kultur, selv om det er en koronasituasjon, sa Raja til Aftenposten.