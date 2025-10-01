Nye fiskeritiltak trer i kraft i Oslofjorden

Oslofjorden har over tid vært i dårlig forfatning. Annika Byrde / NTB

De mest inngripende tiltakene, de tre nullfiskeområdene, blir innført først fra nyttår. Det gjør også redskapsbegrensningene i yrkesfisket.

– Oslofjorden er i dårlig forfatning. Fiskebestandene er kraftig redusert, og vi må ta grep for å gi økosystemet best mulig sjanse til å hente seg inn, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding.

Målet med redskapsbegrensningene er å beskytte sårbare bestander som torsk og å forhindre spøkelsesfiske ved å redusere tap av redskaper, ifølge regjeringen.

Fritidsfiske først

Fra 1. oktober er det kun tillatt å fritidsfiske med håndholdte redskaper i Oslofjorden. Rekefiske med teiner forbys. Antallet teiner som kan brukes i øvrig fiske (fisk og hummer), halveres.

Siden 2019 har det blant annet vært et totalforbud mot å fiske etter torsk i fjorden. Tiltakene har ikke hatt ønsket effekt, og regjeringen har derfor kommet med mer inngripende tiltak.

De største påvirkningene på fjorden kommer fra avløp, jordbruk og fiskeri.

Nullfiskeområder fra nyttår

Fra nyttår blir det altså innført tre store nullfiskeområder for både yrkesfiskere og fritidsfiskere i Oslofjorden: I indre fjord og ved nasjonalparkene i ytre fjord ved Færder og Ytre Hvaler. Tiltakene ble offentliggjort i juli til kraftige reaksjoner fra fiskenæringen på Østlandet.

De inngripende vernetiltakene i Oslofjorden ble også tema under valgkampen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble konfrontert av rekefisker Ivar Kanten under NRKs folkemøte i Trondheim. Støre kunne ikke love kompensasjon til fiskere som mister levebrødet sitt som følge av fiskeforbudet, noe Norges Fiskarlag har krevd.