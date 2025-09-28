Nye droneobservasjoner i Danmark – innfører forbud mot sivile droner

En mobil radar ved en danske militærbasen Dragør. Ritzau Scanpix / AP / NTB

Droneforbudet sammenfaller med at EU-topper onsdag samles til uformelt møte i København.

Dagen etter møtes også alle europeiske stats- og regjeringssjefer i den danske hovedstaden.

Ifølge Danmarks transportminister Thomas Danielsen er formålet med droneforbudet «å gi politiet arbeidsro slik at de kan fokusere på den store oppgaven det er å avvikle toppmøtet i Danmark på ordentlig vis».

Det var fra før innført forbud mot sivil droneflyging over København i forbindelse med toppmøtet, men forbudet blir nå utvidet til å omfatte hele landet.

– Vi kan ikke akseptere at fremmede droner skaper usikkerhet og forstyrrelser i samfunnet, slik vi har opplevd i det siste, sier Danielsen i en pressemelding.

Nye observasjoner

Natt til søndag ble det på nytt observert droner ved flere danske forsvarsanlegg, opplyser det danske forsvaret.

– Forsvaret kan bekrefte at det er blitt observert droner ved flere av forsvarets anlegg i natt. Flere kapasiteter var satt inn, skrev forsvaret på sine egne nettsider søndag morgen.

Det danske forsvaret har ikke opplyst ved hvilke anlegg observasjonene ble gjort, eller om observasjonene er bekreftet.

Også natt til lørdag ble det observert droner ved flere forsvarsanlegg, blant annet ved landets største militære flyplass i Karup på Jylland.

– Hybridkrig

Tidligere i uka mottok dansk politi hundrevis av meldinger om droneobservasjoner.

Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen pågikk det en hybridkrig på dansk grunn.

– Droner er sett flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og sivilt. Det er angrep som vi må vente at det kan komme flere av, sa hun.

Mange har rettet en anklagende pekefinger mot Russland, og enkelte ser droneobservasjonene i sammenheng med at Danmark nylig besluttet å investere i langtrekkende angrepsvåpen.

– Iscenesatt provokasjon

Russlands ambassadør til Danmark, Vladimir Barbin, betegnet beslutningen som galskap, men det russiske ambassaden i København avviser at det er Russland som står bak dronene.

Ambassaden kaller det hele «en iscenesatt provokasjon» som «utvilsomt vil bli brukt som påskudd for ytterligere å eskalere spenningene til fordel for krefter som med alle midler søker å forlenge den ukrainske konflikten».

Dansk etterretning understreker på sin side at det ikke kan fastslås hvem som står bak dronene.

– Vi står i en alvorlig situasjon. Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har opplysninger som gjør at vi kan peke på hvem som står bak, sa sjefen for Forsvarets Efterretningstjenste Thomas Ahrenkiel torsdag.

Får bistand

Frederiksen har holdt Nato løpende orientert om situasjonen.

Tyskland har bistått med utstyr for å bekjempe dronene, opplyste forsvarsminister Troels Lund Poulsen søndag.

– Jeg vil gjerne takke Tyskland for hjelpen, som styrker vårt droneforsvar og er et uttrykk for tett dansk-tysk samarbeid. Sammen står vi sterkere, skrev han på X.

Sverige tilbød også bistand i helgen, og det samme gjorde Ukraina som har forsvart seg mot russiske droneangrep siden 2022.

Ifølge Lund Poulsen har Ukraina tilbudt seg å sende personer som kan bistå med å styrke det danske droneforsvaret, men det er ikke kjent om Danmark har takket ja til dette.

– Man blir jo en smule rørt over at et land i krig, som kjemper for sin egen frihet, tilbyr seg å hjelpe Danmark fordi vi har gjort så mye for dem, sa han under et møte i utenrikskomiteen i Folketinget fredag.

Observasjon i Norge

Også ved Ørland flystasjon i Trøndelag, som er hovedbase for de norske kampflyene, ble det lørdag observert det som kan ha vært droner.

– Vi understreker at det ennå er for tidlig å si noe om hva dette er. Etterforskningen pågår for å finne ut hva som har skjedd, opplyste operasjonsleder Ketil Stene i Trøndelag politidistrikt i lørdag kveld.

Både PST og Forsvarsdepartementet ble informert, men søndag var det fortsatt ikke fastslått om det virkelig var droner som ble observert.