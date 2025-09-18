Nye Drammen stasjon åpnet

– I dag er en festdag for alle når vi markerer den offisielle åpningen av det nye jernbanedobbeltsporet og den gjenåpnede stasjonen med en stor fest på stasjonen. Alle de reisende, naboer, innbyggerne og Drammen kommune fortjener en stor takk for tålmodigheten og for et konstruktivt samarbeid underveis i byggeperioden, sier konsernsjef Agnete Johnsgaard-Lewis i Bane Nor i en pressemelding.

Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og konsernsjef i Bane Nor, Agnete Johnsgaard-Lewis. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) klippet over snoren.

– Når det jobbes i sporet og på stasjoner – som her i Drammen – er det i perioder derfor nødvendig med redusert togtilbud eller buss for tog. Men jernbanen blir bedre etterpå. Jeg vil benytte anledningen til å takke de reisende for tålmodigheten, sa han.

Blant oppgraderingene er nytt dobbeltspor, samt en heving av hele stasjonsområdet for å ruste bedre mot flom.

Dobbeltsporet gir muligheter for flere togavganger og bedre kapasitet på jernbanenettet, opplyser Bane Nor.

For noen uker siden ble det meldt om at flere passasjerer besvimte på overfylte tog fra Drammen til Oslo. Årsaken til kaoset var den forlengede stengingen av Drammen stasjon, som har ført til at Vy har måttet kjøre med redusert togkapasitet. Flere togsett har stått fast på togverkstedet og har ikke kunnet tas i bruk.