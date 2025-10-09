Nybakte mødre får ikke den barselomsorgen de trenger

En av fire fødende kvinner her i landet opplever at de ikke får den barselomsorgen de ønsker seg.

Dagens barselomsorg i Norge har store mangler med lite fokus på mors helse etter fødsel.

Karin Lillian Fladberg
Journalist
Publisert
Lesetid: 5 min

Det kommer fram av Helsedirektoratets nasjonale undersøkelse av kvinners erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge, som ble lagt fram torsdag.

Men på pressekonferansen til Helsedirektoratet var det et annet budskap som ble vektlagt:

– Åtte av ti kvinner som føder i Norge, er fornøyd med fødselsomsorgen. Aller mest fornøyd er de med oppfølging fra jordmor, konstaterte helsedirektør Cathrine M. Lofthus.

