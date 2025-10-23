Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Først president Donald Trump, deretter visepresident J.D. Vance og nå utenriksminister Marco Rubio. Tre USA-topper har reist til Israel på ti dager etter at våpenhvilen trådte i kraft på Gazastripen.

– Det er særlig viktig at vi holder våpenhvilen sammen de neste par ukene. Visepresidenten er i Israel nå og vil komme tilbake i morgen. Han har gode rapporter om prosessen, men det er mer jobb som må gjøres og det vet vi, sa Rubio til amerikansk presse før han satte seg på flyet til Israel onsdag kveld amerikansk tid.

