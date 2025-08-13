Ny svak Høyre-måling

Høyres leder Erna Solberg, her under et besøk i Nord-Norge nylig. Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB

KrF går fra 3,2 til 5,6 prosent på målingen. Fremgangen kommer samtidig som Høyre faller med 1,6 prosentpoeng til 13,2 prosent.

Endringene på InFacts måling for Nettavisen viser knapt borgerlig flertall med 85 mandater, selv om de fleste endringene er små og innenfor feilmarginen. Men det er 16 år siden forrige gang InFact målte Høyre like lavt.

– Det er nå det gjelder, og det som er helt sikkert er at Høyre må bli mye større hvis det skal bli et skifte, sier Høyre-leder Solberg til avisen.

Målingen er den sterkeste for KrF på lenge, og fortsetter rekken av målinger som plasserer partiet over sperregrensen.

– Det er virkelig helt utrolig motiverende å se slike tall. KrF kommer til å overraske ved dette valget, sier partileder Dag-Inge Ulstein til Dagen.

KrF opplyser at partiet har fått over 1700 nye medlemmer i år, 200 bare det siste døgnet.

Fremskrittspartiet holder stand som største borgerlige parti med 23,9 prosent. På rødgrønn side går Arbeiderpartiet fram 1,7 prosentpoeng til 26,9 prosent, mens SV faller 2,4 prosentpoeng til 5,5 prosent.

Undersøkelsen i sin helhet ser slik ut, med partienes endring fra sist måling i juli i parentes: R: 5,7 (-0,4), SV: 5,5 (-2,4), Ap: 26,9 (+1,7), Sp: 5,6 (-1,7), MDG: 3,7 (+0,9), V: 5,1 (+0,7), KrF: 5,6 (+2,4), H: 13,2 (-1,6), Frp: 23,9 (0,0), Andre: 5,0 (+0,4).

Undersøkelsen er utført 12. august av InFact for Nettavisen. Antall intervjuer: 1142.