Ny samtale mellom Zelenskyj, støttespillere og Trump torsdag

Frankrikes president Emmanuel Macron tar imot Volodymyr Zelenskyj og flere andre europeiske toppledere torsdag ettermiddag. Etter det skal de snakke med Donald Trump. Bildet er tatt i Kyiv i mai. Foto: Stefan Rousseau / AP / NTB

Telefonsamtalen med Trump finner sted klokken 14 etter et møte mellom Zelenskyj og europeiske lederne i Paris.

Både samtalen med Trump og toppmøtet, som skal foregå både fysisk og digitalt, skal handle om sikkerhetsgarantier for Ukraina og Russlands motvilje mot å delta i en fredsprosess.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Natos generalsekretær Mark Rutte og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er blant dem som er ventet å komme til Paris, i tillegg til Zelenskyj. De var også med Zelenskyj til Washington i august for å møte Trump.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal delta digitalt, ifølge Statsministerens kontor. Den såkalte koalisjonen av villige består av rundt 30 land som støtter Ukraina.

Annonse

Tidligere onsdag sa Zelenskyj at han ønsker å snakke med Trump om sanksjoner mot Russland. Han vil at USA skal gå hardere til verks mot Putin.

– I morgen skal vi prøve å få kontakt med ham og snakke med det, sa Zelenskyj under et besøk i København.

Trump tok i august imot Zelenskyj og flere av de nevnte europeiske lederne i Det hvite hus, bare dager etter at han hadde møtt Vladimir Putin i Alaska.