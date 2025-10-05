Ny regjering i Frankrike

Lecornu ble utnevnt som statsminister av Macron 9. september etter at tidligere statsminister François Bayrou måtte gå av samme uke. Nå har Lecornu samlet en regjering.

Mange av ministrene fra Bayrous regjering fortsetter i sine poster.

Blant de nye er Roland Lescure, som anses som en Macron-lojalist, som finansminister. Bruno Le Maire, som var finansminister fram til i fjor, er ny forsvarsminister.

Den bakenforliggende årsaken til Bayrous avgang var landets store økonomiske utfordringer og høye gjeld.

Det er høy fare for at også Lecornu, Macrons sjuende statsminister, kommer til å tvinges til å gå av. Han risikerer å bli avsatt av en dypt splittet nasjonalforsamling når det nå venter nye, krevende budsjettforhandlinger.

