Ny redaktør: – Dagsavisen har et klart potensial
Han debuterte som politisk reporter på valgdagen som 21-åring. Sirkelen sluttes når Kristian Skard nå gjør comeback i Dagsavisen – som politisk redaktør.
Kristian Skard er ansatt som ny politisk redaktør i Dagsavisen fra 1. januar 2026.
FOTO: Martin Næss Kristiansen
Navn i nyhetene
Velkommen til oss! Hvorfor vil du dette?
– Takk for det! Selv om jeg ikke direkte har savnet journalistikken i mine sju år i reklamebransjen, førte samtaler med Lars West Johnsen til at ideen begynte å vokse veldig på meg. Vi tenkte veldig likt om Dagsavisens muligheter, og han ville ha meg i den ledige rollen. Muligheten til å være politisk redaktør i avisa jeg startet i for 32 år siden ble for god til å takke nei til.
Hvilket potensial ser du i Dagsavisen?