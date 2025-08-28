Det er først og fremst de yngste elevene som er involvert i voldshendelser, og det er et fåtall som står for de fleste hendelsene, ifølge en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Dermed bekrefter funnene i rapporten det som har vært kjent også fra andre undersøkelser, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Skolen skal være et sted der både elevene og ansatte er trygge. Rapporten gir oss nyttig informasjon om hvem som er involvert i disse hendelsene, som jeg håper kan være med på å nyansere debatten om vold i skolen og gjøre det lettere å sette inn tiltak der det må til, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i pressemeldingen.

Spesialpedagoger spesielt utsatt

Mange av elevene det gjelder, får i dag individuelt tilrettelagtopplæring utenfor ordinære klasserom og har ofte adferdsproblemer og ulike diagnoser. Spesialpedagoger, assistenter og andre som jobber tett med elever som har behov for tilrettelagt opplæring, ser ut til å være særlig utsatt, ifølge undersøkelsen.

I undersøkelsen er vold definert som enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade. Trussel er definert som et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skade eller skremme.

Selv om 80 prosent av rektorene svarer at det har vært slike hendelser det siste året, svarer bare 16 prosent at det forekommer ganske ofte eller veldig ofte.

For trusler gjelder det 88 prosent av skolene, ifølge undersøkelsen.

– Dette er alvorlig. Vi kan ikke ha det sånn at det skal være utrygt å gå på jobb. Alle skal føle seg trygge på skolen, både lærere og elever, sier Høyres nestleder Tina Bru til Dagsavisen.

Høyres nestleder Tina Bru mener volden i skolen på Jonas Gahr Støres vakt har fått vokse seg større Foto: Jan Langhaug / NTB

– Vokst seg større under Støre

Hun mener at problemet har vokst seg større på Støres vakt.

– Det er mer bråk, vold og trusler. Bråkmakerne skal ikke få være sjefer i klasserommet. Det ødelegger for alle, så vi er nødt til å gjøre skolen bedre i stand til å håndtere elever med utfordringer. Det sier seg selv at ingen trives eller lærer hvis skoledagen er preget av vold og trusler, forteller Bru.

Høyre har kommet med seks tiltak for mindre bråk og mer disiplin i skolen:

Ansette flere yrkesgrupper i skolen for å avlaste lærerne Fjerne hindre i taushetsplikten sånn at politi, barnevern og myndigheter kan dele informasjon om elever som er relevant for skolen. Gi alle som jobber i skolen særskilt vern mot vold og trusler. Senke terskelen for å sende elever ut av skolen, og inn på alternative opplæringsarenaer Foreldre skal få SMS-varsling når barnet ikke møter på skolen Skolelunsjen skal være skjermfri



– Støre-regjeringen vil prioritere de store pengene på obligatorisk skolefritidsordning til klokken 15 og skattefinansierte brødskiver. Høyre vil prioritere å ansette flere yrkesgrupper, som vi også vil gi særskilt vern mot vold og trusler slik lærerne har. Det betyr flere trygge voksne som kan forebygge mer, og håndtere utagerende barn og unge når det smeller, sier Bru.

278 rektorer har svart

Rapporten om vold og trusler mot skoleansatte er bestilt fra Utdanningsdirektoratet og bygger på spørreundersøkelser til skoleledere og skoleeiere fra i fjor høst.

278 skoleledere i grunnskolen har svart på undersøkelsen, noe som utgjør 10,7 prosent av alle skoleledere i grunnskolen.

Frafallsanalyser viste samlet sett ingen alvorlige avvik, ifølge forskerne, og de vurderer derfor representativiteten som tilstrekkelig god.

Rapporten kan ikke konkludere med at vold og trusler har økt over tid.

Etterlyser forebyggende tiltak

Et fåtall av voldshendelsene oppleves som alvorlige, men mange av lærerne peker på at det er summen over tid som er mest belastende. Konsekvensene kan være at de sykmelder seg, gruer seg til jobb eller vurderer å bytte yrke. De beskriver et bredt spekter av hendelser, fra utbrudd fra enkeltelever med slag og spark til gjentatte trusler og krenkende atferd.

For det meste opplever de ansatte å få støtte fra ledelsen ved skolen. Men selv om de får støtte, oppleves det ikke tilstrekkelig for å stå i slike situasjoner over tid, ifølge rapporten.

Lærerne etterlyser flere forebyggende tiltak og mer kompetanse for å håndtere vold og trusler.