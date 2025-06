MDG-leder Arild Hermstad kan juble for 4,5 prosent, mens Guri Melbys Venstre havner under sperregrensa på fersk måling. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Det viser Sentio Research Norges nyeste måling, som Dagsavisen har fått tilsendt.

– Det er den beste målingen vi har av MDG det året her. Det er litt oppsiktsvekkende. I tillegg ser vi at Aps rekordvekst dupper litt av, men hovedbudskapet er vel fortsatt at Høyre gjøre det krisedårlig, sier Arve Østgaard i Sentio til Dagsavisen.

MDG får en sårt tiltrengt opptur med sin beste måling så langt i år, etter en rekke svake målinger. På Dagsavisens junimåling ble partiet målt til kun 2,3 prosent. På denne får Arild Hermstads parti nesten dobbelt så stor oppslutning med 4,5.