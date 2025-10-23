Ny måling: KrF synker mot gamle nivåer igjen
KrF faller under sperregrensen igjen i Vårt Lands første meningsmåling etter suksessen ved stortingsvalget. Ap dupper etter budsjettbråk.
KrF-leder Dag-Inge Ulstein utenfor stortingssalen onsdag, da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 ble lagt fram. Nå synker KrF på Vårt Lands ferske måling
Innenriks
Det går fram av Norstats første måling for Vårt Land, Dagbladet og NRK etter stortingsvalget.
8. september kunne Kristelig Folkeparti feire comeback over sperregrensen med et valgresultat på 4,2 prosent.
Nå synker Dag-Inge Ulstein og co. tilbake fra nivået før medvinden satt inn i valgkampen, der partiet ble en stor overraskelse. KrF får 3,5 prosent og faller 0,7 prosentpoeng fra valget.