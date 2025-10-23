Ny måling: KrF synker mot gamle nivåer igjen

KrF faller under sperregrensen igjen i Vårt Lands første meningsmåling etter suksessen ved stortingsvalget. Ap dupper etter budsjettbråk.

KrF-leder Dag-Inge Ulstein utenfor stortingssalen onsdag, da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 ble lagt fram. Nå synker KrF på Vårt Lands ferske måling
KrF-leder Dag-Inge Ulstein utenfor stortingssalen onsdag, da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 ble lagt fram. Nå synker KrF på Vårt Lands ferske måling

Innenriks

Andreas W. H. Lindvåg
Andreas W. H. Lindvåg Politisk journalist, Vårt Land
Herman Frantzen
Herman Frantzen Journalist, Vårt Land
Publisert
Lesetid: 3 min

Det går fram av Norstats første måling for Vårt Land, Dagbladet og NRK etter stortingsvalget.

8. september kunne Kristelig Folkeparti feire comeback over sperregrensen med et valgresultat på 4,2 prosent.

Nå synker Dag-Inge Ulstein og co. tilbake fra nivået før medvinden satt inn i valgkampen, der partiet ble en stor overraskelse. KrF får 3,5 prosent og faller 0,7 prosentpoeng fra valget. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

stortingsvalget meningsmåling nyheter taktiske velgere krf innenriks ap
Powered by Labrador CMS