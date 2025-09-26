Ny måling: Farage ligger an til å bli Storbritannias neste statsminister 

Målingen anslår at Farages parti Reform UK ville sikret seg 311 av 650 plasser i det britiske Parlamentet, ifølge Sky News – det vil si kun 15 færre enn det som trengs for å få rent flertall.

I fjorårets valg sikret partiet seg kun fem plasser.

Den viser også at Det konservative partiet, som i flere tiår har vært blant landet to største, ville havnet på fjerdeplass med kun 45 plasser. På andreplass ligger Labour med 144 plasser, mens Liberaldemokratene er tredje største med 78 plasser.

– Ikke valgresultat

I valget i fjor sikret Labour seg en historisk stor seier med 411 plasser. Men populariteten har dalt kraftig siden Keir Starmer ble statsminister i fjor sommer. Både Labour og Toryene blør velgere til Reform.

I et intervju med Dagsavisen sa dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, Erik Mustad, at for velgerne er de etablerte partiene rett og slett ikke er langt nok til høyre.

– Toryene taper velgere til dette partiet, slik Høyre tapte velgere til Frp her i Norge. Mange velgere vil lenger ut på høyresiden enn de konservative er. Det betyr at de føler Farage er mer en representant for det de står for.

Mustad understreket likevel at nasjonale meningsmålinger, som Reform UK stormer frem på, ikke direkte kan oversettes til valgresultater.

– Det er en mismatch der mellom det å bli ringt opp og svare at man ville stemt Reform ved et parlamentsvalg dagen etter, og når det kommer til det faktiske valget. Kan Reform bli så stort at de har nok kandidater til å utfordre et flertall i Underhuset ved et parlamentsvalg, det er spørsmålet.

Lokalvalg neste år

YouGov er et nettbasert analyseselskap. Undersøkelsen har pågått over tre uker og er basert på et utvalg på 13.000 personer.

Storbritannia holder valg på ny nasjonalforsamling minst hvert femte år. Det vil si at valget på nytt Parlament må finne sted innen 15. august 2029. Allerede i mai neste år er det duket for lokalvalg, noe som vil gi en sterk pekepinn på hvilken retning britiske velgere beveger seg i.