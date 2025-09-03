Ny krisemåling for Høyre – laveste oppslutning på 16 år

Erna Solbergs Høyre sliter på denne målingen. Her diskuterer hun med Jonas Gahr Støre (Ap) under NRKs partilederdebatt på Kuben videregående skole. Stian Lysberg Solum / NTB

Ikke siden juni 2009 har Opinion målt partiet så lavt. Det viser en ny måling gjort for ABC Nyheter og Altinget.

– Høyre får ikke stanset lekkasjen til Frp, som har et lojalitetsnivå på hele 92 prosent og ingen velgere på gjerdet. Det er en styrke, men også en risiko, siden mange av velgerne til Frp tilhører grupper med lav valgdeltakelse, sier Martin Stubban, seniorrådgiver i Opinion.

Erna vil få velgere ned fra gjerdet

Høyre-leder Erna Solberg sier at hovedoppgaven nå blir å få velgere som ikke har bestemt seg, til å stemme på nettopp Høyre og sikre et borgerlig flertall.

– Målingene viser at det er innen rekkevidde, og at Høyre sammen med KrF og Venstre vil få flere mandater ved borgerlig flertall, noe som avgjør hvem som blir statsminister. Aller viktigst for meg nå er å få ned de velgerne som sitter på gjerdet, for det er de som kan sikre en ny borgerlig regjering, sier Solberg.

MDG er målingens vinner og går fram 3,8 prosentpoeng til 7 prosent. Partileder Arild Hermstad tør likevel ikke å slippe jubelen løs.

– Målingene går opp og ned. Ingenting er avgjort. I 2021 mistet vi mange stemmer fordi folk trodde vi allerede var over sperregrensen. Denne gangen må alle som vurderer å stemme på oss, faktisk gjøre det – da kan vi gjøre Støre grønnere og hindre Listhaug i å bli statsminister, sier Hermstad til NTB.

KrF under sperregrensen

Samlet gir målingen 93 rødgrønne mandater, og dermed flertall for rødgrønn side. Borgerlig side står med 76 mandater, og KrF faller på nytt under sperregrensen.

Resultatet kan likevel bli vesentlig jevnere. Tallene bygger på en svært høy oppgitt valgdeltakelse, da hele 85 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir partipreferanse. Valgdeltakelsen i 2021 var til sammenligning 77,2 prosent.

Hele målingen med endringer fra forrige måling i august i parentes:

Rødt 6,7 (+0,9), SV 5,2 (-1,5), Ap 26,7 (-), Sp 6,5 (+0,3), MDG 7 (+3,8), Venstre 4,6 (+1,3), KrF 3,7 (+0,6), Høyre 13,4 (-2,4) og Frp 22,4 (-1,2).

Opinions partibarometer for september 2025 er basert på 1000 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg gjennomført i perioden 25. til 31. august. Feilmarginen er på mellom 1,0 og 3,0 prosentpoeng.