Ny jubelmåling for Frp – smell for Høyre

Frps partileder Sylvi Listhaug, her etter hennes tale under Frps landsmøte tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB

Fremskrittspartiet (Frp) får nest størst oppslutning med 23,9 prosent i julimålingen InFact har laget for Nettavisen. Med en fremgang på 2,9 prosentpoeng går de mest fram av alle partiene på målingen, sammenlignet med målingen i juni.

– Dette er veldig gode Frp-tall, der vi dobler oppslutningen sammenlignet med forrige valg. Det tyder på at flere vil ha Frp-politikk, sier 2. nestleder Bård Hoksrud i Frps stortingsgruppe til avisen.

– Frp tar nærmere en tredel av tidligere Høyre-velgere, påpeker valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Oslo.

Arbeiderpartiet får målingens største oppslutning med 25,2 prosent, tilbake 1,5 prosentpoeng fra forrige måling.

Høyre-leder Erna Solberg synes ikke tallene for Høyre er gode nok. Partiets oppslutning er på 14,8 prosent i målingen, tilbake 2,2 prosentpoeng.

Tilbakegangen kommer til tross for at Høyre nylig har kommet med valgløfter om å kutte i skatt og sørge for flere politifolk i gatene.

– Nå har vi en intensiv valgkamp foran oss for å snu dette, sier Solberg.

Oppslutningen til partiene er som følger (endring fra forrige måling i parentes): Ap 25,2 (-1,5), Frp 23,9 (+2,9), Høyre 14,8 (-2,2), SV 7,9 (-0,8), Rødt 6,1 (0), Sp 7,2 (+1,7), Venstre 4,4 (-0,2), MDG 2,8 (+0,6), KrF 3,2 (-0,8), Andre 4,6 (+0,4).

1115 personer ble spurt 1. juli. Feilmarginene er på mellom 1,1 og 2,8 prosentpoeng.