Ny hetebølge rammer Europa – flere døde i Italia og Spania

Flere hundre mennesker er evakuert fra området Tres Cantos nær Madrid, i Spania. Der har den kraftige vinden fått det avisen El País beskriver som «helvetesbranner» til å bre seg raskt.

En mann som ble alvorlig brannskadet, har omkommet.

Gunstigere værforhold forhold tirsdag gjør slukningsarbeidet lettere, og brannmannskapene har fått kontroll på flammene, melder spanske medier. Brannen rammet et område på over 10 kvadratkilometer.

Et brannslukningsfly slipper vann over en skogbrann i Jesenice i Kroatia. Flere land på Balkan, inkludert Kroatia, kjemper mot branner forårsaket av den intense hetebølgen som har rammet Sør-Europa. AP / NTB

Slik herjer hetebølgen

I Tyrkia kjemper 700 personer mot flammene i Çanakkale-provinsen. Hellas er også rammet av ekstrem hete, noe som øker faren for nye branner i landet.

Sør-Frankrike opplever ekstrem varme. Mandag ble det målt 42,5 grader i Sauternes, og det er ny august-rekord der.

Røyk og flammer stiger opp fra brennende trær under en skogbrann nær Montenegros hovedstad Podgorica. Risto Bozovic / AP / NTB

Brannene har også rammet Portugal og flere av Balkan-landene.

Det er temperaturer rundt 40 grader mange steder på Balkan. Flere titalls hjem er evakuert i Albania, Montenegro og Kroatia på grunn av branner.

Forskere sier at varmere og tørrere somre i Middelhavsregionen øker risikoen for skogbranner betydelig. Når branner først oppstår, kan tørr vegetasjon og sterk vind føre til at de sprer seg raskt.

I Storbritannia kan temperaturer overstige 35 grader i enkelte områder. Det er utstedt oransje varsel om helsefare på grunn av ekstrem varme for London, Øst-Midlands, Vest-Midlands, Øst-England og Sørøst-England. Dette er den fjerde hetebølgen i landet denne sommeren.

Fireåring døde etter heteslag

I Italia forsvant en fireårig gutt mens familien ferierte i Olmedo på Sardinia. Han klatret inn i familiens bil parkert i solen, og han ble funnet livløs av foreldrene.

Et ambulansehelikopter fløy gutten til Gemelli-sykehuset i Roma, men livet sto ikke til å redde. Barnet døde av alvorlig hjerneskade etter heteslag, opplyser sykehuset til ANSA.

Brannmenn fra spesialenheten for skogbranner arbeider etter en skogbrann sørøst for Aten i Hellas. Michael Varaklas AP / NTB

Tyskland trenger flere klimaanlegg

Mens Sør-Europa brenner, melder Tyskland om kraftig økning i produksjon og import av klimaanlegg.

Innenlands produksjon økte med over 92 prosent i fjor til nesten 317.000 enheter, opplyser det tyske statistikkbyrået.

Importen har også steget markant, med Italia som største leverandør. Tyskland, som historisk sett ikke har vært storforbruker av klimaanlegg, opplever nå hyppigere og mer intense hetebølger.

(NTB)