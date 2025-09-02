Ny duell mellom Støre og Listhaug rett før valgdagen

Statsministeren og Frp-lederen bekrefter duellen overfor VG tirsdag. Det blir samme opplegg som da de to avtalte og møttes 30. juli, med Stavanger Aftenblads Jonas Vikestad som debattleder. Denne gangen finner duellen sted på utestedet Håndverkeren i Oslo sentrum.

– Årets valg er et retningsvalg mellom en Ap-regjering og en Frp-ledet regjering, sier Jonas Gahr Støre, men avviser at duellen er for å vise at Listhaug er statsministerkandidaten på borgerlig side.

Temaene er bestemt og blir kriminalitet og økonomi.

– Med få dager igjen til valget er det viktig å synliggjøre de mange forskjellene på skrekkscenarioet med fire nye år med Støre som kan bli avhengig av partier som Rødt, SV og MDG, og et sterkt Frp som heller vil gi folk mer frihet og økt trygghet i hverdagen, sier Sylvi Listhaug.