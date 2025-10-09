Ny bok: – Vi er rett og slett veldig stolte

Hvordan er det å ha lansert boka?

– Å ta Roseslottet inn i et nytt format og jobbe med Bonnier som sa at vi ikke skulle spare på noen ting og bare kjøre på … vi føler at vi har laget en praktbok. Den har blitt veldig fin og vi har jobbet masse. Vi er rett og slett veldig stolte av den.

Hva betyr Roseslottet for deg?