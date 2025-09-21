Kamala Harris er USAs tidligere visepresident og presidentkandidat ved forrige valg, etter at Joe Biden måtte trekke seg på grunn av helseproblemer. Nå har hun skrevet en 320 siders memoar om de 107 dagene hun hadde på seg til å drive valgkamp.

– Hvis det er en politisk strategi her, så er det en dårlig en. Det er veldig mange klager og pekefingre som ikke egentlig tjener en politisk agenda, sier David Axelrod, mangeårig seniorrådgiver for tidligere president Barack Obama, til avisa Politico.

Bokomslaget til Kamala Harris bok 107 Days. By Simon & Shuster

Tidligere denne måneden viste utdrag fra boka at hun blant annet omtaler beslutningen om å la Biden stille til gjenvalg som skjødesløs: Avgjørelsen burde ikke vært opp til Joe Biden og kona Jill, skriver Harris, ifølge NTB.

– «Det er Joe og Jills avgjørelse». Vi sa det, alle sammen, som et mantra. Som om vi hadde blitt hypnotisert. Var det verdighet eller var det uforsiktighet? Når jeg ser tilbake, mener jeg at det var skjødesløst, skriver hun i utdraget fra boka.

Feil kandidat

Og for to dager siden formidlet The Atlantic at ting heller ikke gikk som det skulle, da hun måtte velge sin egen visepresidentkandidat.

Førstevalget hennes var nemlig ikke Minnesota-guvernør Tim Walz, men den daværende transportministeren Pete Buttigieg, skriver avisa, som har publisert utdrag fra snart bokaktuelle Harris' «107 Days».

– Han (Buttigieg, journ.anm) ville vært en ideell partner – hvis jeg hadde vært en hvit, heterofil mann, skriver Harris, ifølge tidsskriftet.

Denne kategoriseringen reagerer Pete Buttigieg på.

- Min erfaring i politikken har vært at måten du oppnår tillit hos velgerne på, hovedsakelig er basert på hva de tror du kommer til å gjøre for livene deres, ikke på å kategorisere.

Han sier også at det hun skriver om ham er «overraskende» og han at man må ha «ha større tiltro til amerikanere», ifølge Politico.

Pete Buttigieg sier han er overrasket over at Kamala Harris ville ha ham som visepresidentkandidat under forrige presidentvalg. Her fra en samling for Demokratene i Indiana, torsdag i forrige uke. Michael Conroy / AP / NTB

Skaper uro

Politico har snakket med femten medlemmer av Demokratene rundt omkring i Amerika om bokutgivelsen.

Helhetsinntrykket de sitter igjen med, er at boka leses både som et forsvar av valgresultatet, en innrømmelse av hennes egen tilkortkommenhet, og som en rekke saftige avsløringer av partikolleger.

Det er det siste som skaper uro, konkluderer avisa.

Etter hvert som innhold fra boka begynte å lekke ut i mediene, i form av utdrag og forhåndseksemplarer, tolket mange demokrater Harris' memoarer som en svanesang.



Mens andre, blant annet en anonym kilde i Harris innerste sirkel, mente at det absolutt ikke er tilfelle.

– Når man skriver en bok som denne, er det bevisst, mener Pete Giangreco, konsulent for Demokratene i Midtvesten.

– Spørsmålet nå, handler om intensjon. Tar hun dette oppgjøret fordi hun ikke stiller til gjenvalg, eller er dette hennes måte å legge skylden et annet sted, slik at hun kan si: 'Gi meg en ny sjanse'?, kommenterer han.

Boken utgis 23. september.

