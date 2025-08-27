Arbeiderpartiet og Støre vil bli helt avhengige av Rødt og MDG for å beholde makten etter stortingsvalget om denne meningsmålingen skulle slå til. Carina Johansen / NTB

Målingen har rødgrønt flertall, men Arbeiderpartiet og Støre vil bli helt avhengige av Rødt og MDG for å beholde makten.

De rødgrønne partiene får 88 mot de borgerliges 81 mandater.

MDG og Rødt må holde seg over sperregrensen for å sikre rødgrønn seier, og på borgerlig side må KrF og Venstre klare det samme. På denne målingen er alle sperregrensepartiene over 4 prosent.

Utjevningsmandatene fordeler seg slik: SV (5), Venstre (4), MDG (4), Rødt (3), KrF (2) og Senterpartiet (1).

MDG, KrF og Rødt går mest fram på målingen, mens Ap og Høyre er taperne med en nedgang på henholdsvis 1,8 og 3,8 prosentpoeng siden mai.

Flere profiler ute av Stortinget

I Troms viser målingen at Sandra Borch mister sin stortingsplass, mens Frp kan få to mandater fra fylket.

I Finnmark mister Pasientfokus sitt mandat. I Nordland mister Senterpartiet og SV ett mandat hver, mens Rødt beholder sitt ene. Frp får to mandater fra fylket.

I Nord-Trøndelag valgdistrikt mister Venstre sitt ene mandat, som går til Frp. I Sør-Trøndelag mister Senterpartiet begge sine mandater, mens Frp og Ap får ett mandat mer enn i dag.

I Møre og Romsdal, Frp-leder Sylvi Listhaugs hjemfylke, ligger Frp an til å kapre tre av fylkets seks direktemandater. I Sogn og Fjordane tar Frp ett av fire direktemandater.

Frp fosser fram

I Hordaland er Frp den store vinneren. Hadde målingen vært valgresultatet, ville partiet fått fire direktemandater. De tar ett mandat fra Høyre og ett fra Senterpartiet. Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn faller ut av Stortinget.

I Rogaland mister SV sitt ene og Senterpartiet begge sine direktemandater. Samtidig får Frp tre av åtte mandater fra valgdistriktet.

I Agder er Frp størst i begge valgdistriktene. Målingen viser at de nye velgerne til Frp i hovedsak stemte Høyre og Senterpartiet ved forrige valg,

I Buskerud kan Høyre tape ett av sine to mandater. Det betyr at Sandra Bruflot er ute. Frp får ett ekstra mandat, mens SV ligger an til å miste sitt ene.

I Akershus mister Venstre ett mandat og Høyre to av sine, mens Frp dobler sin stortingsgruppe fra to til fire. Dermed kan Hårek Elvenes, som har sjetteplassen på Høyes liste, falle ut av Stortinget.

I Oslo kan Høyre miste to av fem representanter. Både Ola Svenneby og Mathilde Tybring-Gjedde ville falt ut om denne målingen var valgresultatet.

– Gamle tall

Hele målingen med endringer fra forrige supermåling i mai parentes.

Ap 27,6 prosent (−1,8), Frp 21,2 (+0,6), Høyre 14,6 (−3,8), SV 6,8 (+0,3), Rødt 6,4 (+1,0), Sp 5,6 (+0,1), KrF 4,7 (+1,2), MDG 4,6 (+1,5) og Venstre 4,4 (+0,4).

Målingen er tatt opp mellom 7. og 19 august, og 15.200 velgere i alle valgdistrikter er spurt om hva de ville stemt om det var valg i dag, 800 personer i hvert distrikt.

Tallene er altså noen uker gamle. De første intervjuene ble gjort 7. august i Nord-Norge, mens intervjuene i Oslo, Akershus og Østfold ble gjort 17.–19. august.

– Det virker rart at NRK ikke publiserer med en gang etter at intervjuene er ferdige. Hvis NRK hadde gått ut med tallene med en gang for åtte dager siden, kunne man sagt en god del om situasjonen her og nå. Det kan man ikke gjøre på samme måte nå, sier valgforsker Johannes Bergh ved Universitetet i Oslo til Nettavisen.

Høyre reagerer

– Meningsmålinger er ferskvare, det vil alle som kan noe om meningsmålinger, kunne bekrefte. De andre mediene publiserer nå langt ferskere meningsmålinger, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre til Nettavisen.

Målingen skal være mer presis enn ordinære meningsmålinger, der rundt 1000 personer blir intervjuet. For de største partiene ligger usikkerhetsmarginen på denne målingen på 1 prosentpoeng.