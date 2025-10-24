Ferd Eiendom har store planer for NRK-området på Marienlyst. Her er Marienlyst plass med gamle Radiohuset til venstre. Det skal gå fra å være et lukket bygg til å bli et åpent hus for kultur, formidling og opplevelser, ifølge Ferd. Foto: Ferd AS / Handout / NTB

Planforslaget for utviklingen av Marienlyst er nå sendt inn og Ferd, eiendomsselskapet til Johan H. Andresen og familien, har sendt ut pressemelding.

– Dette er et stort øyeblikk for oss i Ferd Eiendom. Vi kjøpte tomten i 2020, og etter flere år med grundig arbeid har vi endelig sendt inn planforslaget for Marienlyst, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom i pressemeldingen.

NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo. Etter at NRK har flyttet ut, skal Ferd Eiendom utvikle området til en ny bydel. Foto: Tore Meek / NTB

I 2020 kjøpte Ferd området og bygningene for minst 3,75 milliarder kroner, ifølge Aftenposten. Ferd skriver at selskapet har en visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

– Vi ønsker å bidra til en vakker og inkluderende by som passer inn i omgivelsene, åpner opp og inviterer alle inn. Vi mener at planen er et godt svar på Oslos bolig- og byutviklingsbehov.

Planen legger til rette for rundt 1200 boliger, næring og kulturtilbud og åpner opp et område som tidligere har vært lukket.

En stor bypark på størrelse med St. Hanshaugen skal bli det grønne hjertet i bydelen.

Et av hovedgrepene, skriver Ferd, er å bevare og gi nytt liv til Radiohuset. Det skal gå fra å være et lukket bygg til å bli et åpent hus for kultur, formidling og opplevelser, og et sted der næring, kunnskap og kreativitet møtes.