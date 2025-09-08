NRK slår fast: Rødgrønn side vinner valget

Alt ligger til rette for fire nye år med Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister, slår NRK s prognose fast.

De har regnet seg fram til at borgerlig side ikke klarer å ta igjen rødgrønn side, basert på antall opptelte stemmer og de gjenværende stemmene som kan komme, og mandatfordelingen det fører til.

Prognosen viser at venstresiden får 89 stortingsmandater, mot de borgerliges 80 mandater.

Ifølge NRKs prognoser havner MDG på rundt 4,7 prosent oppslutning, godt over sperregrensa. TV 2s prognoser gir partiet 4,3 prosent.

Annonse

KrF er over sperregrensa med 4,2 prosent oppslutning, ifølge NRK. Venstre og Guri Melby klarer imidlertid ikke sperregrensa, slår både NRK og Tv 2 fast. De ser ut til å ende med rundt 3,7 prosent oppslutning.

Partier som havner over sperregrensen får utjevningsmandater. Ifølge NRK får MDG og KrF fire ekstra mandater hver. MDG får dermed åtte mandater, mens KrF får sju, ifølge statskanalen.

Venstre ser imidlertid bare ut til å få inn tre mandater, skriver NRK.

Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne gjør sitt beste valg noensinne, skriver kanalen.