NRK forsvarer Charlie Kirk-dekningen

NRK sendte direkte fra minneseremonien til Charlie Kirk, noe flere har klaget på. President Donald Trump var blant talerne. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Per onsdag var det kommet 1088 klager. Blant annet har flere reagert på at NRK sendte Kirks fem timer lange minnestund direkte.

– Seremonien hadde nyhetsverdig og var viktig for å forstå dagens USA og hvor USA er på vei, sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Kringkastingsrådet.

– Det var en politisk massemønstring der hele den politiske eliten fra Trumps USA deltok, sa han.

Han mener at nordmenn uansett ville fått innhold fra minneseremonien servert i sosiale medier eller på Youtube, og at det var viktig for NRK å sette dette i sammenheng med kritisk journalistikk om hvem Kirk var og hva han sto for.

Splittede reaksjoner

Kirk ble skutt og drept mens han deltok på et arrangement med studenter i Utah 10. september.

Han var grunnlegger av organisasjonen Turning Point USA, som jobber for å engasjere konservativ ungdom i USA. 31-åringen var også en nær alliert av Trump.

Innholdet i klagene til Kringkastingsrådet spriker. Enkelte mener at NRK har spredt høyreekstrem propaganda, mens andre mener de har framstilt han for negativt.

Også rådsmedlemmene var splittet i synet på dekningen.

Rådsmedlem Luqman Wadood reagerte på temaet i Debatten-sendingen dagen etter drapet.

– Det flere reagerer på, er at det ble en debatt om en mann som er skutt og drept – om hans meninger var anstendige. Det syns flere er usmakelig, sa han.

Guri Idsøe Viken var sterkt kritisk til at NRK sendte minneseremonien direkte.

– Den er sendt direkte fra turning point, som ikke er en nøytral nyhetsformidler. Folk gjør nazihilsen, sa hun.

Kritisk til Breivik-sammenligning

Anders Anundsen (Frp) mener NRK i stor grad har holdt seg innfor rammene av hvordan saken burde dekkes. Unntaket er en sending i Dagsnytt 18 en ekspert sammenlignet Kirk med Anders Behring Breivik.

Det syns jeg ikke er rart at det blir reagert på. I en norsk kontekst er det en helt spesiell sammenligning som betyr noe annet enn i noe annet land, sa han.

Han mener at programlederen burde ha konfrontert eksperten med uttalelsen.

– Den typen sammenligning er det lite rom for uten at det blir imøtegått eller problematisert fra redaktørstyrte medier. Der mener jeg NRK glapp, sa han.

Falkenberg Mikkelsen svarte at han generelt mener at det alltid er bra å utfordre eksperter på ståstedene sine.

– Vi kunne godt ha fulgt opp det i studio. Ideelt sett skal vi fange opp den typen kontroverser når de skjer, sa han.

Han understreket imidlertid at det skjedde mye parallelt i sendingen og at det også kom nyheter om gjerningspersonen samtidig.