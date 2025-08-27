NRK-bygget i Oslo ble evakuert

Flere ansatte merket ifølge politiet en brennende følelse i halsen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Jonas Been Henriksen/NTB

Det opplyser politiet, som meldte om hendelsen klokken 21.10

Ti minutters tid senere meldte de at de hadde avsluttet på stedet.

– Ubehagelig lukt stammer enten fra en bil på tomgang i parkeringsgarasje, eventuelt en kloakklekkasje, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen i politiloggen.

Flere ansatte merket ifølge politiet en brennende følelse i halsen. I en oppdatering til NTB skriver NRK at nødetatene ikke har funnet antydninger til gass, og gitt beksjed om at folk kan vende tilbake til plassene sine.

Annonse

Hendelsen påvirket ikke NRKs nyhetsproduksjon, opplyser fungerende nyhetsredaktør Marius Tetlie.

– Mange NRK-medarbeidere så seg nødt til å forlate deler av nyhetshuset på Marienlyst på grunn av vond lukt, sier han i en uttalelse på epost til NTB.