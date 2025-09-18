Norwac-lege: Nasser-sykehuset sør på Gazastripen er i knestående

Det er stort overbelegg på Nasser-sykehuset i Khan Younis i Gaza. Her er det satt opp et midlertidig teltsykehus. Bildet er tatt 10. september 2025. Foto: NORWAC/NTB

Ortoped Geir Stray Andreassen leder et team med norske helsearbeidere fra Norwac som ankom Gaza i begynnelsen av september.

Norwac-teamet har vært i Gaza flere ganger i løpet av krigen, men da på Det europeiske sykehuset i Khan Younis. Dette sykehuset fikk omfattende skader i et israelsk angrep i mai og måtte stenge.

– Hver gang har vi sagt at nå kan ikke situasjonen bli verre, men det har den altså blitt, sier han til NTB på telefon fra Khan Younis sør på Gazastripen.

– Nasser-sykehuset er fullstendig overbelastet og har et overbelegg på mellom 200 og 300 personer. Pasientene ligger på madrasser inne og ute fordi det ikke er nok senger. Det er heller ikke nok madrasser, så familien må selv skaffe madrasser. Noen ligger rett på tepper, forteller Andreassen.

Strøm fra Gaza by

Andreassen er nå spesielt bekymret for strømmen av mennesker på flukt fra Gaza by, der FN-eksperter har erklært hungersnød.

Ortoped Geir Stray Andreassen i Norwac fotografert i Kairo i januar 2024 etter å ha tilbrakt flere uker på jobb på et sykehus på Gazastripen. Nå er han der igjen for femte gang siden krigen startet 7. oktober 2023. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nyhetsbyrået AP melder om endeløse køer med biler og mennesker til fots som beveger seg sakte sørover, men også der meldes det om nye israelske angrep. Ifølge avisen Haaretz, som siterer palestinske helsemyndigheter, angrep israelske styrker tirsdag kveld Rantisi-barnesykehuset i Gaza by.

Pasienter ligger spredd rundt der det mulig, på feltsenger eller på madrasser. Bildet er tatt 10. september 2025. Foto: NORWAC/Handout/ NTB

I strømmen av mennesker på flukt er det også pasienter som må evakueres. Nasser-sykehuset må dermed belage seg på enda større press.

– Det er vanskelig å komme seg til korridoren som fører ut av Gaza by. Og de aller fleste må gå til fots. Biltransport er nesten umulig og veldig dyrt. Det er en tung vei å gå for folk som er utslitte, utmagrede, det er varmt og støvete, tett med folk, det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å legge ut på den ferden, sier Andreassen.

Det er ikke nok senger til alle, så mange, også barn, må ligge på madrasser. Familien må i mange tilfeller selv bringe madrass til Nasser-sykehuset. Bildet er tatt 17. september 2025. Foto: NORWAC / Handout / NTB

Han forteller at en av de ansatte ved sykehuset mistet bestefaren sin tirsdag denne uka.

– Han døde på veien ut av Gaza by – av utmattelse, forteller ortopeden.

Avmagret og svake

Andreassen forteller at pasientene på Nasser-sykehuset er i dårlig forfatning.

– De er veldig tynne som følge av sult. Jeg vil tro at de fleste har vitamin- og proteinmangel. Det gjør at sårene etter skuddskader gror dårligere etter en operasjon. De har nedsatt immunforsvar, og infeksjonene florerer. Vi har ikke riktige medisiner for å behandle dem.

Endeløse køer med biler og mennesker til fots beveger seg sakte sørover på Gazastripen etter at israelske styrker på ny har invadert Gaza by. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/ NTB

Arbeidsforholdene ved sykehuset er dermed vanskeligere enn noen gang.

– Det er vanskelig å jobbe under disse forholdene, men det er ikke synd på oss som bare er her i tre uker, presiserer han. Han forteller at de ansatte ved sykehuset tar veldig godt imot dem.

Menneskelig skjold

– Generelt føler de seg glemt av verden, så det gjør dem godt når vi kommer. Det er også et engelsk team her. Det ligger nok også en viss trygghet å ha internasjonale hjelpearbeidere til stede, vi er et slags menneskelig skjold.

Andreassen forteller at det er enormt med pasienter, at det er prekær mangel på medisiner og utstyr, og at det er lite utstyr som kommer inn.

– Sykehuset er i knestående, det er vanskelig å se hvordan fortsettelsen kan bli, sier Andreassen.

Han er imponert over hvordan de ansatte ved sykehuset klarer å holde motet oppe.

– Det er svært vondt å se dem. Kolleger har gått ned 20–30 kilo i vekt, de har en kamp for å få skaffe vann og mat. Hver gang det bombes, frykter de for familien og tar opp mobilene for å sjekke hvordan det går. Det går utover konsentrasjonen, men er fullt ut forståelig, sier Andreassen.

Selv om Israel nå har konsentrert kampene om Gaza by er det også aktivitet rundt sykehuset i Khan Younis. Området her er delt opp i blokker, der noe er såkalt sikre soner. Men selv om man befinner seg i det som er erklært som sikker sone, er det ikke langt unna det som er rød sone. Og sonene endres også fra tid til annen.

Norwac-teamet beveger seg derfor ikke utenfor sykehuset, men sover og jobber i sykehusets fjerde etasje, der operasjonssalen ligger.

Nytt team skal nedover

Norwac-teamet som består av Andreassen, ortoped Odd Arild Ågedal og operasjonssykepleier Silvana Zuvela skal bli en drøy uke til i Gaza. Deretter blir det et lite opphold før et nytt team fra Norge sendes nedover i oktober.

F.v.: Ortoped Odd Arild Ågedal, operasjonssykepleier Silvana Zuvela og ortoped Geir Stray Andreassen på Nasser-sykehuset i Khan Younis i Gaza tidligere i september. Foto: Norwac / Handout / NTB

Norwac-teamet har med egen mat og filtrerer vannet de drikker.

– Vi spiser ikke av maten som palestinerne trenger, understreker Andreassen.

Han er spent på hvordan de palestinske kollegaene skal klare å holde det gående videre.