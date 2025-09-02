Norske helsearbeidere på plass i Gaza: – Vet vi løper stor risiko

De massive israelske angrepene på Gazastripen fortsetter og krever stadig flere liv. Denne palestinske kvinnen sørget søndag over noen av ofrene på Shifa-sykehuset i Gaza. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Teamet ledes av ortopeden Geir Stray Andreassen, som har vært i Gaza flere ganger tidligere under krigen.

– Det var svært mye venting på grensa, så vi måtte bruke 13 timer for å komme oss inn, forteller han på telefon til NTB.

Planen er at de norske helsearbeiderne skal bistå ved Nasser-sykehuset i tre uker framover, men de skal også bidra ved et av feltsykehusene i Gaza, opplyser han.

Sammen med Stray Andreassen er ortopeden Odd Arild Ågedal fra Hammerfest sykehus og operasjonssykepleier Silvana Zuvela fra Ahus.

Fikk inn trailere

– Nasser-sykehuset i Khan Younis er nå det eneste større sykehuset som fungerer, alle andre er bombet, forteller Stray Andreassen.

Også dette sykehuset mangler imidlertid mye, forteller han.

– Men nå er vi i den heldige situasjonen at det kom inn tre trailere med medisinsk utstyr fra Norwac denne uka. De har ventet i flere måneder. Jeg tror vi har fem til som står og venter, og håper å få inn også dem, sier Stray Andreassen.

– Det er jo litt som en dråpe i havet, men alt hjelper. Og dersom Norwac får inn trailere, så vil andre også få dem inn, sier han.

Under angrep

Nasser-sykehuset har i likhet med de øvrige sykehusene i Gaza gjentatte ganger kommet under israelske angrep i krigen.

22. august ble minst 22 mennesker drept da sykehuset i løpet av få minutter ble angrepet tre ganger.

Blant ofrene var fem journalister, helsearbeidere, redningsmannskaper og pasienter.

– Vi ble jo skremt da vi hørte om det, sier Stray Andreassen.

Han og de andre helsearbeiderne vet at de løper stor risiko i Gaza, der de israelske angrepene fortsetter med uforminsket styrke og heller ikke sykehus blir skånet.

– Men de trenger oss jo, sier han.

Overfylt

Stray Andreassen vet hvilket syn som kommer til å møte dem når de begynner arbeidet onsdag.

– Sykehuset er overfylt av pasienter, de ligger på gulvet og det ligger flere i hver seng, forteller han.

– Nå er det også mange som flykter fra Gaza by og sørover. Sykehuset har egentlig ikke på noe som helst vis kapasitet til å ta imot dem, men vi må jo forsøke, sier Stray Andreassen.

Massive angrep

Minst 89 mennesker drept i israelske angrep på Gazastripen tirsdag, 48 av dem i Gaza by der Israel har innledet en bakkeinvasjon.

Sju mennesker ble også drept i Al-Mawasi-området sør på Gazastripen, blant dem fem barn som sto i kø for å få vann, opplyser en kilde ved Nasser-sykehuset til Al Jazeera.

63.633 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og 160.914 såret i israelske angrep på Gazastripen siden oktober 2023.

Dette tilsvarer i gjennomsnitt 91 drepte og 230 sårede hver eneste dag gjennom hele krigen.

Barn og kvinner

Navnelister fra sykehusene viser at flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.

De palestinske helsemyndighetenes tall på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Tallet inkluderer heller ikke de mange som er døde av sult og sykdom på grunn av Israels nødhjelpsblokade og angrep mot sykehus.

22 mennesker ble ifølge palestinske sykehuskilder drept i forsøk på å få tak i nødhjelp i Gaza tirsdag. Dette bildet er fra en matutdeling i Khan Younis mandag. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB