Norske fyr trenger vedlikehold for 700 mill.

Kystverket eier 115 fyr langs norskekysten, flere av dem med store vedlikeholdsbehov. Her er Oksøy fyr ved Flekkerøya utenfor Kristiansand.

– Kystverket jobber aktivt med å hente inn etterslepet. I år skal vi gjennomføre nærmere 40 større vedlikeholdsprosjekt, i tillegg til flere mindre og interne tiltak, sier Roger Holgersen i Kystverket til NRK.

Han beskriver etterslepet som stort. Stormen «Ingunn» i fjor vinter førte til skader på flere fyr i Troms og Finnmark. Blant annet rev vindkastene med seg flere takstein fra bygningene på Fruholmen fyr, som regnes som et av kystens mest værutsatte fyr. Der er nettopp et omfattende vedlikeholdsarbeid avsluttet.

Regjeringen har økt tilskuddene til Kystverket, men sier at det ikke er vanlig å øremerke midler i statsbudsjettet.

– Samtidig har vi hatt rammeoverføringer på 70–80 millioner kroner. Dette vil ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet. Her må vi jobbe over tid og dessuten prioritere dette framover, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) til NRK.

Holgersen sier at de må prioritere vedlikehold ved fyrene som sørger for sikkerhet til sjøs, samt de 69 fyrene langs kysten som er fredet.