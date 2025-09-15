Norske alpinister i sorg etter dødsulykke:

Mandag kveld kom nyheten om at Franzoso gikk bort på et sykehus i Chiles hovedstad Santiago to dager etter det stygge fallet på trening. Dødsfallet ble bekreftet av Italias vintersportsforbund, Fisi.

Ulykken skjedde lørdag på trening i La Parva-bakken, omtrent 50 kilometer fra Chiles hovedstad Santiago. Franzoso ble lagt i kunstig koma med hodeskade etter fallet, men livet hans sto ikke til å redde.

Atle Lie McGrath er blant de norske alpinistene som har konkurrert mot Franzoso en rekke ganger. De var også jevngamle.

Preget

Annonse

– Det er ufattelig trist. Jeg kjente ham ikke så godt, men vi kjørte en del europacup og junior-VM mot hverandre, inkludert delt 4.-plass i junior-VM utfor i Narvik 2020. Et stort tap for hele alpinmiljøet, og jeg tenker veldig på familien hans og hans nærmeste, skriver McGrath i en tekstmelding til NTB.

Det norske fartslaget trener også i Chile, men ikke i den samme bakken som italienerne. Sportssjef Claus Johan Ryste sier at dødsfallet preger alle i alpinfamilien.

– Det er umåtelig trist å høre om ulykken til Matteo Franzoso. De fleste av de beste utøverne i alpint er samlet i Sør-Amerika for oppkjøring til den kommende sesongen. Dette påvirker alle i vår alpinfamilie, og våre tanker går til familie, venner, og det italienske forbundet, uttaler Ryste til NTB.

– Smertefullt

Annonse

Fisi-president Flavio Roda ytrer også kondolanser til Franzosos familie og medalpinister.

– Dette er en tragedie for familien og for idretten vår. En tragedie som bringer oss tilbake til traumet vi opplevde for litt under et år siden, da Matilde Lorenzi gikk bort, sier Fisi-president Flavio Roda.

Han legger til:

– Det er helt avgjørende å gjøre alt som er mulig for å sikre at slike hendelser aldri skjer igjen. I dette smertefulle øyeblikket ønsker jeg å si til alle utøvere og trenere – fra alle idretter – at forbundet er ved deres side, og at de skal få all støtten de trenger.

Annonse

Stygt fall

Franzoso kom fra Fiamme Gialle og vokste opp med skikjøring i Sestriere. Han debuterte i verdenscupen i 2021, og han kjørte sitt siste verdenscuprenn i Kvitfjell i mars.

Blant italienerens beste resultater var en 4.-plass i utfor fra junior-VM i Narvik i 2020. Den delte han med McGrath og sveitseren Gaël Zulauf, som kom i mål på samme tid.

I Fisis uttalelse kommer det fram at Franzoso kjørte ut på det første hoppet i treningsløypa og ble kastet over to rekker med sikkerhetsnett før han traff et gjerde som var plassert seks-sju meter utenfor løypa.

Annonse

Han var på treningsleir sammen med andre italienske landslagsalpinister som Christof Innerhofer og Dominik Paris.