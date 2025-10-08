Norske aktivister løslatt – Eline (25) sitter igjen i Israel

Eline Frøysa Norli ble med som styrmann på den globale flotiljen som ville frakte nødhjelp til Gaza. Nå sitter hun arrestert i et terrorfengsel i Israel. Foto: Privat

Om kvelden den 1. oktober 2025 ble flere av båtene i flotiljen på vei til Gaza med nødhjelp bordet av israelske militære, og rundt 450 aktivister arrestert. Blant dem seks nordmenn.

Mandag ble tre av fangene løslatt og deportert til Aten: Sunniva Gjellesvik Andresen, Obaida Faraj og Vegard Svendsen.

Men det fikk ikke familien beskjed om før de hadde gått om bord i flyet på vei til Aten.