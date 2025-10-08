Norske aktivister løslatt – Eline (25) sitter igjen i Israel
– Jeg har ikke fått noen konkret informasjon om hva som skjer med Eline, sier mamma Trude Frøysa Norli.
Eline Frøysa Norli ble med som styrmann på den globale flotiljen som ville frakte nødhjelp til Gaza. Nå sitter hun arrestert i et terrorfengsel i Israel.
Foto: Privat
Innenriks
Om kvelden den 1. oktober 2025 ble flere av båtene i flotiljen på vei til Gaza med nødhjelp bordet av israelske militære, og rundt 450 aktivister arrestert. Blant dem seks nordmenn.
Mandag ble tre av fangene løslatt og deportert til Aten: Sunniva Gjellesvik Andresen, Obaida Faraj og Vegard Svendsen.
Men det fikk ikke familien beskjed om før de hadde gått om bord i flyet på vei til Aten.