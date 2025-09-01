Norsk Tipping aksepterer bot på 46 millioner: – Fortjener kritikken

– Feilen har rammet millioner av spillere over mange år, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Beløpet tilsvarer 0,45 prosent av omsetningen til Norsk Tipping, som var på 10,2 milliarder kroner i 2024 – etter at utbetalte premier var trukket fra, opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Spillerne skal kunne stole på at Norsk Tippings spill er trygge og rettferdige. Feilen i seg selv er alvorlig, og så er det skjerpende at den ikke ble oppdaget før det var gått mange år, sier direktøren.

Feilen har ifølge tilsynet eksistert siden 2015-2016, men ble ikke oppdaget før i år.

Som varslet og ventet

Gebyret er i tråd med det varslede vedtaket, og dette er som ventet, opplyser Anne Marit Sletten, leder for presse og samfunnskontakt i Norsk Tipping, i en epost til NTB.

– I svaret vårt til Lotteritilsynet har vi formidlet at vi er uenige i enkelte konklusjoner, som at vi skal ha gjennomført to trekninger etter at vi var blitt klar over feilen. Det kjenner vi oss ikke igjen i, sier hun.

– I sum er det likevel ingen tvil om at vi fortjener kritikken vi får, og vi forstår og aksepterer at det ilegges gebyr etter slike alvorlige feil. Vi har gjennomført et omfattende kvalitetsarbeid som skal sikre at slike feil ikke skjer igjen, og jobber hardt for å gjenopprette tilliten hos kundene våre, uttaler Sletten videre.

Tilsynet: Ventet med å undersøke

Norsk Tipping ble først kjent med at det kunne være feil i Eurojackpot-trekningen i november i fjor, uten at de undersøkte det nærmere, skriver tilsynet i en pressemelding. Ifølge vedtaket fikk selskapet også tips om feil 24. januar i år, men gjennomførte to trekninger før de undersøkte og avdekket feilen.

– Dette er uaktsomt, og terskelen for å undersøke mulige feil har vært for høy.

Norsk Tipping skal også ha hatt opplysninger om at supertrekningen i Lotto kunne være feil i flere uker før de undersøkte det.

Spillere som har gått sammen om andelsspill i Eurojackpot, har hatt langt høyere sjanse til å vinne den nasjonale millionpremien, skrev VG da gebyret ble varslet i april. Dette gjaldt ifølge tilsynet også i Supertrekningen i Lotto.

Lotteri- og stiftelsestilsynet understreker at dette er det tredje lovbruddsgebyret Norsk Tipping får på under ett år. Det er også avdekket flere feil som tilsynet vurderer.

Lovet å rydde opp

Daværende administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping sa til VG at de nå ville rydde opp.

– Vi skal gå så langt tilbake i tid som vi må og kan, for å finne ut hvordan og når disse feilene oppsto, sa hun.

Sagstuen gikk av dagen etter at en annen feil hos Norsk Tipping ble avdekket i juni.

Da dreide det seg om at 47.000 personer fikk beskjed om at de hadde vunnet feil beløp i Eurojackpot fredag 27. juni. Rundt 30.000 av dem fikk SMS eller pushvarsel om feil gevinst. Premiebeløpene som var oppgitt, var altfor høye.