Palestina-aktivister på et skip i nødhjelpskonvoien mot Gaza blir seilt inn mot havnebyen Ashdod i Israel. Seks nordmenn er ifølge organisasjonen internert i Israel, og Utenriksdepartementet sier de vil tilbys konsulær bistand. Leo Correa / AP / NTB

– Vi vet at de nå befinner seg et sted mellom Gaza og Egypt, i et fengsel der. Det vil snart komme advokater dit som vi har engasjert, for å bistå alle deltakerne videre, skriver gruppas talsperson Anniken Neraker til NTB fredag.

Hun svarer bekreftende på spørsmål om det er snakk om Ketziot-fengselet.

En nordmann var på båten Mikeno, som var nær Gaza torsdag. Båten var lastet med blant annet vann og morsmelkserstatning, men fikk ikke levert fra seg noe nødhjelp, sier Neraker.

Hun sier det er uklart hva som skjer med nødhjelpen nå.

– Det er uvisst, men det slipper ikke inn til Gaza nå som IDF har fått tak i det, skriver hun.

Aktivistene sa torsdag at de ikke hadde fått den juridiske bistanden de har krav på i avhør i israelsk varetekt i Ashdod. Utenriksdepartementet skrev i en uttalelse fredag morgen at de er klare over situasjonen, og at de krever umiddelbar konsulær tilgang og rettssikker prosess.

– Vi har grunn til å tro at vår ambassade i Tel Aviv får tilgang til de norske borgerne snarlig gjennom besøk til stedet de er internert. Vi har tidligere gjort klart overfor israelske myndigheter at vi forventer å få slik tilgang, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz til NTB.

– Gjennom et slikt besøk vil den norske ambassaden i Tel Aviv kunne tilby de norske borgerne konsulær bistand, dersom de ønsker det, heter det videre.