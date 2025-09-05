Norsk lege i Gaza: – Ikke til å legge skjul på at det er litt farlig

700 dager har gått siden Israel innledet angrepene på Gazastripen. Tallet på drepte har passert 64.000, og daglig bæres nye ofre til graven, blant dem svært mange barn. Muath Al-Basus ble drept i et angrep mot Gaza by torsdag. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Stray Andreassen leder et team med norske helsearbeidere fra Norwac som tidligere i uka ankom det største gjenværende sykehuset sør på Gazastripen.

Sammen med ham er ortopeden Odd Arild Ågedal fra Hammerfest sykehus, operasjonssykepleier Silvana Zuvela fra Akershus universitetssykehus og en anestesilege som av familiære årsaker ikke ønsker å bli navngitt.

Ortopedene Geir Stray Andreassen og Odd Arild Ågedal, og operasjonssykepleier Silvana Zuvela, er nå på plass ved Nasser-sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen på oppdrag fra Norwac. Norwac / Handout / NTB

Angrep sykehuset

De norske helsearbeiderne bor og jobber i fjerde etasje på Nasser-sykehuset, der også operasjonsstuene ligger.

Det var i trappeløpet utenfor denne etasjen at minst 22 mennesker ble drept i et tredelt israelsk angrep 22. august, blant dem fem journalister, helsearbeidere, redningsmannskaper og pasienter.

FN har erklært hungersnød nord på Gazastripen, og også i sør – som her i Khan Younis – er mange kraftig underernærte. Daglig kommer barn til Nasser-sykehuset som fortsatt har vann, forteller den norske legen Geir Stray Andreassen. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

– Angrepet rammet like ved her vi bor. Det er ikke til å legge skjul på at det er litt farlig her. Vi har fått beskjed om ikke å bevege oss for mye rundt, forteller Stray Andreassen til NTB.

– Det er selvsagt bombing hele tiden. Vi hører drønn og merker iblant at det rister litt i bygningen, men det har ikke vært tett på siden vi kom hit, sier han.

– Store ødeleggelser

Stray Andreassen og helsearbeidere fra Norwac har vært i Gaza flere ganger i løpet av krigen, men da på Det europeiske sykehuset i Khan Younis. Dette sykehuset fikk omfattende skader i et israelsk angrep i mai og måtte stenge.

– Det er veldig store ødeleggelser der. Første fase av gjenoppbyggingen vil ta minst to måneder og koste mer enn 1 million dollar.

Om Israel vil tillate gjenoppbygging av Det europeiske sykehuset, er foreløpig uklart.

– Det er bestemt at innbyggerne nord på Gazastripen skal evakueres sørover. De ser at det er for lite kapasitet på sykehusene i sør, så de har antydet at de ønsker en oppbygging av sykehusvesenet her, sier Stray Andreassen.

Ligger på gulvet

Nasser-sykehuset har 340 sengeplasser, men antallet pasienter er nå nesten tre ganger så høyt.

– Sykehuset tar jo imot, men det ligger både to og tre i hver seng, og det ligger pasienter på madrasser i korridorene. Det er umulig for sykepleierne å rekke over alle, og det er ofte pårørende som må ta seg av pasientene, forteller Stray Andreassen.

Sykehuset har verken nok utstyr eller kapasitet til å gi alle den behandlingen de trenger.

– Nei, absolutt ikke. Det er egentlig bare snakk om å gi øyeblikkelig hjelp. Det er ingen som blir operert for vanlige sykdommer, som for eksempel brokk og hofte- og kneslitasje, sier han.

Hungersnød

FN har erklært hungersnød nord på Gazastripen, der Israel nå har innledet en stor offensiv mot Gaza by.

Titusenvis av palestinere er på nytt drevet på flukt sørover, mange av dem kritisk underernærte, tappet for krefter og med krigsskader.

– Mange lider av mangel på vitaminer og proteiner, har nedsatt immunforsvar og får mye lettere infeksjoner. Det er enormt mye infeksjoner her, og det er selvsagt vanskelig å sørge for god hygiene under slike forhold, sier Stray Andreassen.

Nasser-sykehuset i Khan Younis har 340 senger, men antallet pasienter er nå nesten tre ganger så høyt. Mange krigsskadede ligger i korridorene, noen på gulvet. Norwac / Handout / NTB

Nasser-sykehuset har til alt hell tilgang på vann og strøm, forteller han.

– Barn utenfra kommer inn med vannkanner for å fylle dem inne på sykehuset. Strømmen kommer stort sett fra aggregat, og det virker også som om det for tiden er nok tilførsel av diesel til disse, sier den norske legen.

Ett måltid om dagen

Medisinsk utstyr og legemidler er det stor mangel på. Mat er det også knapt med. De ansatte på sykehuset får ett måltid i løpet av vakta, og for mange av dem er dette det eneste de får å spise i løpet av døgnet.

– De får veldig enkel mat som ris, bønner og bønnesuppe, forteller Stray Andreassen.

Palestinske kolleger som han kjente fra før, er nå så magre at de nesten ikke er til å kjenne igjen.

Skadet for livet

Over 64.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i Gaza siden Israel innledet angrepene for 700 dager siden.

Det tilsvarer i gjennomsnitt mer enn 90 drepte hver eneste dag, og flertallet er barn og kvinner, viser navnelister fra sykehusene.

Nasser-sykehuset i Khan Younis er det største gjenværende sykehuset sør på Gazastripen. Daglig mottar de palestinere som er såret i israelske angrep. Dette bildet ble tatt i juli. Fotografen som tok det, ble selv drept i et israelsk angrep mot sykehuset 22. august. Mariam Dagga / AP / NTB

Over 160.000 palestinere er også såret, blant dem over 40.000 barn, ifølge en fersk FN-rapport.

Over halvparten av disse barna har fått skader for livet, og mange har mistet armer og bein. Hvilket liv som nå venter dem blant ruinene i Gaza, vet ingen.