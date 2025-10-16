Norsk lasteskip har grunnstøtt under Svinesundsbrua

Det norske skipet «Hagland Captain» har gått på grunn og kjørt seg fast under Svinesundsbrua. Kystvakten sier at situasjonen er stabil. Kustbevakningen / Handout / NTB

Pressesjef Mattias Lindholm i den svenske Kystvakten opplyser NTB at skipet ikke har kollidert med broen.

– Skipet lekker ikke olje, og det har ikke kommet vann inn i fartøyet. Det gjør at situasjonen er stabil ifølge vår bedømming, sier Lindholm til NTB.

Det skal komme miljøredningsmateriell for sikkerhets skyld, opplyser han.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Skal slepes av grunn i dag

Skipet har rundt 88.000 liter olje om bord, hvorav 85.000 liter diesel i brenselstankene, står det i en pressemelding fra den svenske kystvakten.

Lindholm sier at de enda ikke har fått inspisert skipets skrog.

Administrerende direktør Øivind W. Aanensen i rederiet Hagland Shipping sier til NTB at de hadde taubåt på stedet i natt, ved forrige høyvann, og var klare til å slepe skipet av grunn. Siden skipet står på grunn i Sverige, må det en tillatelse til fra den svenske kystvakten, som heller ville vente til høyvann klokka 15 i dag.

– Når det gjelder slike store fartøy, pleier man å vente til det er lyst. Man kan ikke få det løs når det er mørkt, sier Lindholm til Göteborgs-Posten , som omtalte saken først.

Etterforsker hendelsen

– Kystvakten er om bord på fartøyet for å avhøre og samle informasjon. Vi har også kunnet gjøre visse inspeksjoner av fartøyet på innsiden. Og vi har kontakt med besetningen hele tiden, sier Lindholm.

Han sier også at den svenske kystvakten er i kontakt med rederiet og norske myndigheter. I tillegg har de informert svenske myndigheter om skipet.

– Det er fremdeles for tidlig å si noe om hva som har forårsaket grunnstøtingen. Det er ingen mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, står det i pressemeldingen.

Vil ikke gå ut over trafikken over broen

Ifølge Göteborgs-Posten fikk myndighetene melding om grunnstøtingen rundt klokken 2.30 natt til torsdag, men fartøyet skal ha gått på grunn allerede ved 1-tiden.

Skipet «Hagland Captain» er verdens første del-elektriske bulkskip. Her fotografert i Oslofjorden. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Grunnstøtingen kommer ikke til å gå ut over trafikken over broen, opplyser Lindholm.

Vegtrafikksentralen i Norge sier til NTB at den ikke er kjent med grunnstøtingen eller omstendigheter rundt den, og at de blir varslet fra svensk side, som drifter brua, om det skjer hendelser som påvirker trafikken over brua.

– Gikk på grunn på sand

– Daglig leder, teknisk sjef og andre i beredskapsteamet har i natt vært involvert etter hendelsen. Skipet gikk på grunn lastet med tømmer. Det er ingen skader på verken folk eller noe materielt på skip, så vidt vi vet, sier Aanensen i rederiet.

– Skipet er visstnok gått på grunn på sand, ifølge kartene. Det er heldigvis ikke noe tegn til noe utslipp. Det var tett tåke i natt da det gikk på grunn. Utover det så vet vi egentlig ikke noe om årsak, sier han.

Rederiet har hatt kontakt med myndigheten og vurdert omfanget av hendelsen.

– Så status nå er egentlig at vi venter på høyvann, som jeg tror er i ettermiddag, og se om man kan dra skipet av da, sier Aanensen.

Grunnstøtte i 2019

Frakteskipet havarerte også lørdag 23. mars 2019 da det fikk motorstans i et voldsomt uvær på Hustadvika i Møre og Romsdal. Båten var også da lastet med tømmer og mistet strømmen på grunn av at brottsjø slo inn over akterenden.

– Det var det samme skipet, men helt andre forhold og slik sett ikke noen sammenheng, sier Aanensen.