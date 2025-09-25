Norgespris kan bli dyrt for staten: – Som å pisse i buksa for å holde varmen

Energiminister Terje Aasland bor til vanlig i det aller dyreste prisområdet for strøm – NO2. Han sier ja takk til norgespris. Javad Parsa / NTB

– Det får du vite når vi legger fram statsbudsjettet, svarer Aasland på spørsmål fra NTB.

Regjeringen har satt av nær 1,3 milliarder kroner til ordningen i år og anslo i mai at kostnadene kan bli opp mot 7 milliarder kroner til neste år dersom 70 prosent av husholdningene i Sør-Norge velger norgespris. Men det hefter stor usikkerhet ved anslaget, ble det understreket.

Ulike scenarioer

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight har regnet på hva prisen blir med ulike scenarioer. Dersom 40 prosent av alle i Sør-Norge velger norgespris, blir kostnaden drøyt 4 milliarder kroner.

I motsatt ende: Dersom alle i Sør-Norge og halvparten av husholdningene i Midt-Norge velger norgespris både hjemme og på hytta, vil det koste staten godt over 11 milliarder kroner.

Også Thema Consulting tror kostnaden vil komme opp i drøyt 11 milliarder i 2026, skriver E24. I et tørrår kan prisen blir flere titall milliarder.

Men tallene er usikre, understreker Lilleholt. For strømprisen kan variere med vær og vind, og fortsatt er det usikkert hvor mange som faktisk vil si ja takk til norgespris.

– Det er 80 prosent sannsynlighet for at våre beregninger stemmer, sier han til NTB.

Få timer etter at påmeldingen til norgespris åpnet onsdag, hadde 150.000 tegnet seg.

– Pisse i buksa

En av dem var Lilleholt selv. Likevel mener kraftanalytikeren at pengene kunne vært brukt på andre og bedre måter.

– Om man tar et mellomanslag på 6 milliarder kroner, så kunne man i stedet kjøpt 300.000 varmepumper og delt dem ut gratis, påpeker han.

– Og da vil man få en varig reduksjon i strømforbruket i 20 år framover, istedenfor å pisse i buksa ved å dele ut penger for ett år.

– Hvordan vil du beskrive det politiske håndverket rundt norgespris?

– Som politikk for å sanke stemmer er det genialt. Og for strømkundene er jo dette veldig bra. Men for kraftsystemet er det en katastrofe, sier Lilleholt.

Han er særlig kritisk til at norgesprisen er satt 30–40 øre lavere enn spotprisen.

– En fastprisavtale skal være på samme nivå som spotprisen. Forskjellen er at man ikke har svingninger.

Trøbbel for vedhandlere

Lilleholt peker i likhet med en rekke andre på at norgespris gir få insentiver til å spare på strømmen når prisen er høy i spotmarkedet. For eksempel å lade elbilen eller kjøre oppvaskmaskinen om natta.

– Og på sikt, over tid, så vil dette føre til økt forbruk og endret atferd, spår han.

Strøm vil også bli billigere enn vedfyring, noe som kan få store konsekvenser for vedhandlere.

– Det betyr at en hel vedbransje kan bli satt sjakkmatt over tid.

Hvis strøm erstatter ved på de kaldeste vinterdagene, når strømprisene historisk har vært på sitt høyeste, vil det også skape problemer for strømselskapene med å levere nok strøm, framholder Lilleholt.

– Da skal jeg love at Statnett vil klø seg i hodet med å finne kraftbalanse i systemet, sier han.

– Vurdert nøye

Energiministeren forsvarer enn så lenge norgesprisen med nebb og klør.

– Det er en veldig solidarisk ordning med tanke på at norske strømkunder har møtt høye, varierte strømpriser. Nå får de mulighet til å velge en sikkerhet gjennom norgespris, og det er jeg veldig, veldig glad for, sier Aasland, som ikke tror ordningen vil svekke folks vilje til å spare på strømmen.

– Det vil fremdeles være lønnsomt å spare strøm, slår han fast og viser til at med alle avgifter og påslag inkludert vil 1 kilowattime koste mellom 1,20 og 1,30 kroner.

– Jeg tror de fleste tenker at det å kaste 1,20 kroner ut av vinduet, kanskje mange kroner hver time, er veldig dårlig bruk av penger. Jeg tror egentlig at norske folk er ganske fornuftige når det gjelder både strømforbruk og sin egen lommebok.

– Har du selv tegnet norgesprisavtale?

– Ja, jeg kommer til å tegne norgespris. Jeg har vurdert dette nøye, sier Aasland, som til vanlig bor i Skien i prisområde NO2.

NO2 er det prisområdet med de aller høyeste prisene.